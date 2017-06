Mumps-Epidemie unter Schwulen in Los Angeles

Typische Schwellung der Speicheldrüsen bei Mumps

Die Gesundheitsbehörde von Los Angeles hat am 1. Juni einen offiziellen Mumps-Ausbruch erklärt, nachdem über 40 Infektionen diagnostiziert wurden.



"Die Mehrheit dieser Fälle betreffen Männer, die Sex mit Männern haben, aber es sind auch Frauen und heterosexuelle Männer betroffen, die soziale Kontakte zu dieser Gruppe haben", heißt es in einer öffentlichen Mitteilung (PDF). "Die meisten Infektionen haben sich anscheinend an großen Orten wie Sportstudios, Bars, Theatern und Nachtclubs ereignet." Viele Fälle seien anfangs falsch diagnostiziert worden.

Kinderkrankheit mit gefährlichen Komplikationen

Mumps, umgangssprachlich auch Ziegenpeter genannt, gehört zu den klassischen Kinderkrankheiten, kann jedoch auch Erwachsene infizieren. Im Anfangsstadium verursacht das Virus Symptome wie Appetitlosigkeit, Unwohlsein und eventuell Kopf- und Gliederschmerzen, später befällt es u.a. die Ohrpeicheldrüsen, deren Schwellung zu den charakteristischen "Hamsterbacken" sowie abstehenden Ohrläppchen führt. Häufige Komplikationen bei Mumps sind Hirnhaut- und Hodenentzündung.



Die Übertragung erfolgt durch Tröpfcheninfektion, direkten Kontakt oder seltener durch mit Speichel kontaminierte Gegenstände. Die Gesundheitsbehörde von Los Angeles nennt als Beispiele u.a. Küssen, das Teilen von Zigaretten oder das gemeinsame Trinken aus einer Tasse. Es gibt keine spezifische antivirale Behandlung von Mumps, lediglich die Symptome können mit Medikamenten gelindert werden. Wer einmal infiziert war, ist lebenslang immun.



Beste Prävention ist eine Impfung, die in Deutschland von der Ständigen Impfkommission allgemein empfohlen wird. Mumps-Infektionen sind hierzulande meldepflichtig. (cw)