Schwule Lehrer leben gefährlich

Ein toter Lehrer, ein verschwundener Schüler und jede Menge Gerüchte um ein verpartnertes Paar – darum geht es im neuen Berliner "Tatort: Amour fou", der am Montag um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird. Die Kommissare Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) ermitteln in ihrem fünften Fall im Neuköllner Rollbergkiez.



Während Karow im vergangenen Jahr noch beim Analverkehr mit einem anderen Mann zu bewundern war (queer.de berichtete), darf er diesmal gleich zu Beginn mit einer Frau schlafen – wir haben es also nicht mit dem ersten schwulen, sondern dem ersten bisexuellen "Tatort"-Kommissar zu tun.



Um Homosexualität geht es dennoch überwiegend in der neuen Folge, denn der ermordete Lehrer Enno Schopper war schwul, und sein Mann Armin Berlow (Jens Harzer) vermutet Homophobie hinter der Tat.

"Erst die Schwuchtelkarre, dann die Schwuchtel"

Ein durchaus naheliegendes Motiv: "Erst die Schwuchtelkarre, dann die Schwuchtel", sprühten Schüler nämlich einst an das Lehrerzimmer, nachdem sie das Auto des schwulen Paares angezündet hatten. Enno und Armin hatten sich an der Gesamtschule in dem Viertel, in dem viele Migranten leben, nicht versteckt, auf einem Schulfest etwa zusammen getanzt und sich geküsst. Wurde der Lehrer also aus Homophobie erst erschlagen, dann mit Benzin übergossen und verbrannt?



Doch kurz vor seinem Tod wurde Enno beurlaubt – es gibt das Gerücht, dass er den Schüler Duran Bolic (Justus Johannsen) im Umkleideraum zum Blowjob gezwungen haben soll. Seit Jahren kümmerte sich der Lehrer um den Jungen aus schwierigen Verhältnissen. Rubin und Karow wollen Duran befragen – aber der ist verschwunden, angeblich zusammen mit seinem verhassten Vater.



Auch der Witwer gerät unter Verdacht



Armin Berlow, der Lebenspartner des ermordeten Lehrers, flirtet mit Kommissar Karow (Bild: rbb / Andrea Hansen)

Und auch der Witwer selbst, der ungeniert mit Karow flirtet, gehört zum Kreis der Verdächtigen. Hat er sich in den Ziehsohn Duran verknallt und für ihn seinen Lebenspartner beseitigt? Für seine Ermittlungen verbringt der Kommissar auch schon mal eine ganze Nacht in Armins Wohnung. Der Fall, der anfangs so einfach schien, wird immer komplexer.



Auch wenn einige Klischees bedient werden, ist dem Berliner "Tatort" die Kombination dreier deutscher Reizthemen – Homosexualität, Schule und Migration – überzeugend und authentisch gelungen. Sowohl die Kommissare Rubin und Karow als auch die Zuschauer werden immer wieder auf die eigenen Vorurteile zurückgeworfen und können gar nicht anders, als diese zu hinterfragen. Ein überraschender und wirklich spannender "Tatort" bis zur letzten Minute! (cw)