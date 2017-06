Schwule gegen Heteros beim "Paarduell"

Beim "Paarduell" stellen sich Bestseller-Autorin Anne Gesthuysen und "hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg spannenden Gegnern. Für die Gastgeber geht es dabei um die Ehre, für die Herausforderer um mehrere Tausend Euro, die Promis in der Regel spenden.



Gegen die verheirateten Journalisten ging auch das verpartnerte Musikerpaar Ross Anthony und Paul Reeves an den Start. Die aufgezeichnete Sendung wird am Montag, den 12. Juni um 18 Uhr im Ersten ausgestrahlt.



Welches Paar wird gewinnen? (Bild: ARD)

Der gebürtige Brite Ross Antony stand bereits im zarten Alter von drei Jahren auf der Bühne, nicht verwunderlich also, dass der Wahl-Rheinländer zahlreiche Musical- und Show-Bühnen rockte, bevor er als Mitglied der Castingband Bro'Sis Millionen Fans begeisterte. Im Jahr 2004 hatte er sein Coming-out ( queer.de berichtete ). Im Sommer 2006 gingen er und der in Oxford geborene Opernsänger Paul Reeves eine Lebenspartnerschaft ein, bevor sie 2014 und 2017 gemeinsam zwei Kinder adoptierten.Ross: "Ich frage ihn immer zu Hause: 'Oh bitte, bitte, sing was für mich!', und er macht es nicht!"Paul: "Nee, also das stimmt nicht. Ich darf zu Hause nicht singen! Ich darf nur im Keller singen."Das erfolgreiche Vorabendquiz "Paarduell" wird moderiert von Jörg Pilawa. Die Teilnehmer stellen neben ihrem Wissen auch ihre Beziehung unter Beweis. Hier zeigt sich, welche Paare sich perfekt ergänzen und die gegenseitigen Schwächen und Stärken des anderen gut einschätzen können.Pilawa: "Wie lange seid ihr schon verheiratet?"Ross: "Ich frage Paul, der weiß das nie."Paul: "Ähh…, es hat eine 5…"Ross (verwirrt): "Was?"Paul: "Und eine 1, vielleicht."Ross: "Ja also, wir sind 10 Jahre verheiratet und 15 Jahre zusammen."Die Quiz-Fragen nehmen Bezug auf Themen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen – Politik, Kultur, Medien und Sport ebenso wie Klatsch und Tratsch. Das Team, das am Ende des Finales den höheren Betrag erspielt hat, gewinnt.Doch wieviel Nervenkitzel hält eine Beziehung aus? (cw)