Fußball für alle!

Regenbogen überall am Dienstag in Kopenhagen, etwa an den vier Eckfahnen sowie an den Kapitänen Julian Draxler und Christian Eriksen

Mit dem kurz zuvor in die Rolle versetzten Julian Draxler hat am Dienstag erstmals ein Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft eine Binde in den Farben des Regenbogens am Arm getragen. Das Zeichen gegen Homophobie im Fußball geht auf eine Aktion des dänischen Fußballverbands zurück, dessen Kapitän Christian Eriksen die Binde ebenfalls trug.



"Gegner auf dem Feld – aber gemeinsam gegen Homophobie", twitterte der dänische Fußballverband dazu:



Bei dem Freundschaftsspiel in Kopenhagen, das 1:1 ausging, waren im Rahmen der Kampagne "#FodboldForAlle" der Dansk Boldspil-Union wehten auch die Eckfahnen in den Farben des Regenbogens.





Einige Fußballspieler hatten bereits vorab kurze Videostatements gegen Homophobie aufgenommen:



Die Kampagne war zusammen mit Amnesty International entwickelt wurden, die Menschenrechtsorganisation verbreitete im Stadion auch Buttons mit einer Anti-Homophobie-Botschaft. Sie zeigten ein Herz in Regenbogenfarben mit dem (englischen) Spruch " ist ein Menschenrecht" daneben.



Das Spiel am Dienstag diente übrigens der Vorbereitung auf den Confed Cup ab Mitte Juni in Russland – wie bei der Fußball-WM im nächsten Jahr ebenfalls im Putin-Reich dürften da Regenbogenflaggen eher selten zu sehen sein. (nb)