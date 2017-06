Die Frau, die mit einem Schwanz aufwacht

Heute, 11:59h, Noch kein Kommentar

Aus, Schluss, vorbei! Nach einem erbitterten Rosenkrieg mit ihrem Ex-Mann und dem Verlust des alleinigen Sorgerechts für ihre zwei kleinen Kinder platzt der sonst so aufopferungsvollen Jeanne endgültig der Kragen. Frustriert und abgekämpft beschließt die überforderte Mittdreißigerin, das andere Geschlecht ab sofort links liegen zu lassen und allen Männern abzuschwören.



Doch als sie am nächsten Morgen gerädert aufwacht, ist nichts mehr wie es war. Auf dem Weg ins Bad merkt Jeanne, dass sie zwischen den Beinen irgendetwas mit sich herumschleppt, das sich an dieser bestimmten Stelle vorher ganz sicher noch nicht befunden hat: einen ausgewachsenen Penis!



Während ihr Gynäkologe von der neuen Situation noch überforderter scheint als sie selbst, schwankt Jeanne zwischen "Abschneiden" in Bangkok und dem Ausprobieren ihres neuen Organs.

Die vermeintliche Macht des Penis



Poster zum Film: Kinostart von "Mein neues bestes Stück" ist am 8. Juni 2017

Zugegeben, bei dieser Storyline haben wir Schlimmstes befürchtet, eine Aneinanderreihung transphober Klischees mit zotigen Gags auf Kosten queerer Menschen. Doch die französische Komödie "Mein neues bestes Stück" überrascht mit durchaus intelligentem Humor und tappt in kein einziges Fettnäpfchen. Und das liegt vor allem an der feministischen Regisseurin und Hauptdarstellerin Audrey Dana.



In ihrem Film setzt sie – natürlich – auf die Komik der absurden Situation. Doch darüberhinaus jongliert sie gekonnt mit Geschlechterklischees und stellt dabei Fragen zur sexuellen und geschlechtlichen Identität, die sich auch viele LGBTI-Menschen stellen: Wie macht Jeanne einer guten Freundin klar, dass sie sich plötzlich zu ihr hingezogen fühlt? Oder wie erklärt sie bloß dem Hetero, der sie begehrt, dass sie einen Schwanz in der Hose hat? Muss sie das Geschlechtsorgan akzeptieren, das sie gar nicht haben will?



Die einmalige Position zwischen den Geschlechtern



"In meinem Film geht es darum, dass die Distanz zwischen weiblich und männlich in Wahrheit sehr klein ist", beschreibt Audrey Dana die Komödie. Ihre Hauptfigur Jeanne gewöhnt sich allmählich an ihre einmalige Position zwischen den Geschlechtern – auch dank der vermeintlichen Macht des Schwanzes. Sie flirtet offen mit Männern und Frauen, gewinnt täglich an Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen hinzu.



"Ich bin überzeugt, dass jeder Mensch Merkmale des anderen Geschlechts in sich trägt, und dass es die starren gesellschaftlichen Regeln sind, die uns aufs reine Frau- oder Mannsein reduzieren", meint die Regisseurin. Wenn die Macht gerechter zwischen den Geschlechtern aufgeteilt wäre, hätte das Patriarchat keine Chance mehr.



"Denn es basiert ja nun wirklich darauf, dass es zwischen Männern und Frauen angeblich diese gewaltige Kluft gibt", so Dana. "Die Ablehnung von Transgender-Menschen hängt für mich unmittelbar damit zusammen, denn sie rütteln natürlich an diesen Fundamenten."

Direktlink | Deutscher Trailer zum Film

Infos zum Film



Mein neues bestes Stück. Originaltitel: Si j´étais un homme. Komödie. Frankreich 2017. Regie: Audrey Dana. Darsteller: Audrey Dana, Christian Clavier, Éric Elmosnino, Alice Belaïdi, Antoine Gouy. Laufzeit: 99 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. FSK 12. Verleih: Concorde. Kinostart: 8. Juni 2017