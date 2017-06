Berliner Senat erinnert an schwulen Bewegungspionier

Dr. Fritz Flato war Jurist, Jude, und er war schwul. Er engagierte sich in den Zwanzigerjahren in der Berliner Homosexuellenbewegung, bot schwulen Männern Rechtsberatung und Unterstützung an und verteidigte sie vor Gericht.



Verleger und Autoren, darunter Friedrich Radszuweit, vertrat er in Zensurverfahren zum Schutz der Jugend vor der so genannten "Schundliteratur". Wegen seiner jüdischen Herkunft musste er 1935 emigrieren. Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung hat jetzt eine Broschüre über Leben und Werk von Fritz Flato (1895-1949) veröffentlicht.

Berliner Erinnerungskultur

"Flato war ein mutiger Mann, der bereits früh für Selbstbestimmung und Akzeptanz von Homosexuellen eintrat", erklärte dazu Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Donnerstag in einer Pressemitteilung. "Es gehört zur Berliner Erinnerungskultur, an Menschen wie Fritz Flato zu erinnern. Aus der Geschichte können wir lernen, wie Stigmatisierungen, die Verbreitung von Klischees und Verleumdungen zu Hass und Gewalt führen. Es ist von großer Bedeutung und hochaktuell, jeglicher Form von Diskriminierung entschieden entgegen zu treten."



Zur Erinnerung an Fritz Flato wurde bereits 2011 in der Kreuzberger Kommandantenstraße eine Gedenkstele errichtet (queer.de berichtete). Der Senat unterstützt im Rahmen der Initiative "Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt" die Würdigung und posthume Anerkennung von LGBTI-Persönlichkeiten.



Die Broschüre gibt es als PDF zum Download. In gedruckter Form kann sie per Email an BroschuerenLADS@SenJustVA.Berlin.de kostenlos bestellt werden. (cw)