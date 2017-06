Aidshilfe Köln sucht Youthworker_in

Heute, 07:35h, Noch kein Kommentar





Die Aidshilfe Köln sucht zum 1. August 2017



eine_n Youthworker_in



für die zielgruppenspezifische Prävention an Schulen, in außerschulischen Jugendeinrichtungen und auf Großveranstaltungen mit dem Schwerpunkt Jungen-Arbeit.



Wir erwarten:

• Abgeschlossene Ausbildung als Pädagog_in oder Sozialpädagog_in

• Sexualpädagogische Kenntnisse

• Berufserfahrung in der geschlechtsspezifischen Arbeit mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Multiplikator_innen

• Fähigkeit konzeptionell, projekt- und leistungsorientiert zu arbeiten

• Gute Kenntnisse über sexuell übertragbare Infektionen inkl. HIV und Aids

• Lust und Fähigkeit zur Team- und Gruppenarbei

• Die Bereitschaft, ein ehrenamtliches Team anzuleiten

• Gute PC-Kenntnisse



Wir bieten:

• Einen vielseitigen und unbefristeten Arbeitsvertrag (Vollzeit)

• Bezahlung in Anlehnung an TVÖD

• Zusammenarbeit mit engagierten Teams von hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kolleg_innen

• Möglichkeit zu eigenständigen Arbeiten

• Externe und interne Fortbildungsmöglichkeiten.



Die Youthworker_innen-Stelle ist Teil des Checkpoints der Aidshilfe Köln.



Bitte richten Sie Ihre Bewerbung per Mail bis zum 23. Juni 2017 an:

info@aidshilfe-koeln.de



oder per Post an:

Aidshilfe Köln e.V.

Geschäftsführung

Beethovenstraße 1

50674 Köln



Die Aidshilfe Köln ist auch Arbeitgeber für Menschen mit HIV und Aids und von Menschen mit Behinderung. Für Rückfragen steht Ihnen Herr Felix Laue unter der Rufnummer 0221-2020360 zur Verfügung.