Die bislang heterosexuelle Modejournalistin Jasmine (Natalie Krill) und die Dachdeckerin Dallas (Erika Linder) verlieben sich unerwartet ineinander (Bild: Weltkino Filmverleih)

Heute, 09:26h, Noch kein Kommentar

In Jasmines Leben läuft alles nach Plan: Sie hat einen Traumjob als Moderedakteurin, einen schicken Sportwagen und einen gut aussehenden Verlobten, der einfach alles für sie tut. Doch dann lernt sie eines Nachts in einem Club die androgyne Dallas kennen und alles wird anders. Zuerst entzieht sich Jasmine den eleganten, aber bestimmten Annäherungsversuchen der toughen jungen Frau.



Doch dann bekommt sie Dallas, die so ganz anders ist als sie selbst, nicht mehr aus dem Kopf. Die beiden verfallen in eine hemmungslose Affäre. Als ihr Verlobter dahinterkommt, gerät Jasmines Leben aus den Fugen und sie muss sich eingestehen, wie viel ihr Dallas wirklich bedeutet.



"Below Her Mouth" ist ein intimer wie ungezügelter Film über den einen Moment, der das ganze Leben verändern kann. Regisseurin April Mullen drehte ihren leidenschaftlichen Liebesfilm mit einer komplett weiblichen Filmcrew und konnte für die Hauptrollen das heiß begehrte schwedische Topmodel Erika Linder und die kanadische Tänzerin Natalie Krill gewinnen.

Film mit einer komplett weiblicher Crew



"Below Her Mouth" ist am 9. Juni 2017 auf DVD erschienen

"'Below Her Mouth' ist ein Film, der Ekstase und Einfachheit nebeneinander stellt. Er untersucht, wie die grundlegendsten menschlichen Bedürfnisse in einer Gesellschaft, die mit veralteten Konstrukten funktioniert, verloren gehen können", sagt Regisseurin April Mullen über ihren Film. "Aber vor allem ist er eine simple Liebesgeschichte, in der sich zwei Menschen treffen und sich ihr Leben für immer verändert. Dieses Gefühl, wirklich lebendig zu sein, sich dem Augenblick hinzugeben, war es, was mich von Anfang an am Skript faszinierte. Diese Momente und die Funken wahrer Liebe einzufangen, begriff ich als meine wichtigste Aufgabe."



Um die Geschichte authentisch zu erzählen, wurde der Film mit einer komplett weiblichen Crew gedreht: "Eine weibliche Liebesgeschichte aus der Sicht von Frauen zu erzählen war die oberste Mission. Das Ergebnis ist etwas ganz Besonderes", so Mullen. "Die starke Chemie zwischen unseren beiden Hauptdarstellerinnen Erika Linder und Natalie Krill macht einen großen Teil dessen aus, was 'Below Her Mouth' von anderen Filmen unterscheidet. Ich persönlich habe noch nie so pure und gleichzeitig ernsthafte Momente der Leidenschaft auf der großen Leinwand gesehen." (cw/ pm)

Direktlink | Offizieller Deutscher Trailer zum Film

Wir verlosen fünf DVDs

Für die User von queer.de hat der Weltkino Filmverleih freundlicherweise fünf DVDs "Below Her Mouth" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD gewinnen? Dann fülle bis Freitag, den 16. Juni 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zur DVD



Below Her Mouth. Liebesdrama. Kanada 2016. Regie: April Mullen. Darsteller: Natalie Krill, Erika Linder, Sebastian Pigott, Mayko Nguyen, Tommie-Amber Pirie, Melanie Leishman, Andrea Stefancikova. Laufzeit: ca. 88 Minuten. Sprache: Deutsch, englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional) Extras: Trailer, Trailershow und Wendecover. FSK: 16. Weltkino Filmverleih