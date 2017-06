CSD-Veranstalter untersagen "Gays for Trump"-Paradewagen

Die "Gays for Trump" sehen sich als Opfer böser LGBTI-Aktivisten

Konservative US-Republikaner laufen in sozialen Netzwerken und in rechten Portalen wie "Breitbart News" Sturm gegen eine Entscheidung der CSD-Veranstalter in Charlotte, der größten Stadt des Südstaates North Carolina, dass ein Wagen der Gruppe "Gays for Trump" an der Pride-Parade nicht teilnehmen darf. Ein entsprechender Antrag wurde daher abgelehnt, wie die Gruppe diese Woche mitteilte. Der CSD findet Ende August statt.



Der Lokalsender FOX46 veröffentlichte die Absage-Mail der CSD-Veranstalter

Der CSD-Vorstand begründete diesen Schritt damit, dass nur Wagen von Gruppen erlaubt seien, die sich für die Gleichbehandlung von LGBTI einsetzten: "Charlotte Pride behält sich das Recht vor, die Teilnahme an unseren Veranstaltungen abzulehnen, wenn Gruppen oder Organisationen nicht die Zielsetzung, Vision und die Werte unserer Organisation teilen", so der Vorstand in einer Pressemitteilung vom Mittwoch.

Trump-Fans: CSD-Veranstalter sind "intolerant"

Trump-Fans sehen sich daher als Opfer von "intoleranten" Homosexuellen. So erklärte etwa Todd Starnes, ein Kommentator im Trump-treuen "Fox News Channel": "Diejenigen, die Toleranz und Gleichbehandlung predigen, sind normalerweise am wenigen tolerant." Das Verbot bezeichnete er als "engstirnigen politischen Fanatismus": "Charlotte Pride sollte Vielfalt zelebrieren. Stattdessen scheinen die Veranstalter schwule Republikaner zurück in die Unsichtbarkeit zu drängen."



Auch die "Gays for Trump" zelebrieren ihre Opferrolle: "Wir wollten den Amerikanern zeigen, dass wir unser Land und unseren Präsidenten lieben", so Gruppensprecher Brian Talbert gegenüber FOX46. "Wenn sie [die CSD-Veranstalter] sagen, dass sie sich für Toleranz und Akzeptanz für alle einsetzen, dann aber auf meinem Recht als Amerikaner herumtrampeln, einen Anführer meiner Wahl zu unterstützen, dann ist das heuchlerisch."



LGBTI-Aktivisten haben Trump wiederholt vorgeworfen, LGBTI-Rechte schwächen zu wollen (queer.de berichtete). Zuletzt wurde vergangene Woche kritisiert, dass Trump erstmals seit 2008 keinen "LGBT Pride Month" ausgerufen hat (queer.de berichtete).

Trump trat am Donnerstag erneut vor Homo-Hassern auf

Kritik erntet Trump auch wegen seiner Nähe zu LGBTI-feindlichen christlichen Fundamentalisten: Erst am Donnerstag trat Trump etwa bei einer Veranstaltung der konservativ-christlichen "Faith & Freedom Coalition" in Washington auf. Die Organisation spricht sich seit Jahren gegen die Gleichbehandlung von LGBTI aus.



Auf der Veranstaltung ging Trump nicht direkt auf LGBTI-Rechte ein, erklärte aber unter anderem: "Wir werden die Diskriminierung gegen Gläubige beenden. Unsere Regierung wir wieder den Schutz der Religionsfreiheit durchsetzen." Unter Religionsfreiheit verstehen konservative Christen in den USA unter anderem das Recht, aus religiösen Gründen Schwule und Lesben diskriminieren zu dürfen. Am Samstag soll bei der Veranstaltung auch Vizepräsident Mike Pence auftreten.



Trump hat am Donnerstag zum wiederholten Mal bei einer Veranstaltung von Homo-Hassern teilgenommen.

Auch in Deutschland gab es in der Vergangenheit Streit über den Teilnahme-Wunsch von Organisationen, die als LGBTI-feindlich angesehen werden: 2013 wollte etwa die rechtsextreme Wählervereinigung "Pro Köln" beim Cologne Pride mitmarschieren. Nur durch einen Trick konnten die Veranstalter damals die Teilnahme verhindern (queer.de berichtete). (dk)