"Shakespeare für Anfänger" ist am 8. Juni 2017 auf DVD und Blu-ray erschienen

Der einst gefeierte Shakespeare-Darsteller Sir Michael Gifford (Brian Cox) ist an Parkinson erkrankt und benötigt eine Pflegekraft zur Unterstützung bei der Bewältigung seines Alltages. Doch der knorrige Sir Michael macht es keiner der Pflegekräfte leicht, die seine Tochter nach und nach für ihn engagiert. Erst die junge Ungarin Dorottya (Coco König), die davon träumt, als Schauspielerin erfolgreich zu werden, findet dank ihrer unverblümten und offenen Art Zugang zu Sir Michael. Die Beziehung des ungleichen Paares untereinander verschafft nicht nur Sir Michael neue Lebensfreude, auch Dorottya reift an ihrem Job und scheint ihrem Traum näherzukommen…



Brian Cox ("Churchill", "Troja") verkörpert auf grandiose Art den Schauspieler Sir Michael Gifford, an seiner Seite sind seine Haushälter Milly, gespielt von Anna Chancellor ("Per Anhalter durch die Galaxies"), seine überfürsorgliche Tochter Sophia, gespielt von Emilia Fox ("Der Pianist") und sein langjähriger Assistent Joseph, gespielt von Karl Johnson ("Der Illusionist"). Als Pendant steht ihm Coco König ("Assasins Creed") als unverblümte Dorottya Gegenüber. Komplettiert wird der Cast durch Selina Cadell ("Hereafter"), Andrew Havill ("Cload Atlas") und wird durch eine kurze Audienz von Roger Moore ("James Bond") ergänzt. (cw/pm)

