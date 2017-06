Weil er Frauenkleider trug: 20-Jähriger homophob beleidigt und bespuckt

Die Berliner Polizei meldete am Samstag erneut eine Straftat mit einem schwulen- oder transfeindlichen Hintergrund. Demnach wurden Beamte in der vergangenen Nacht zum U-Bahnhof Mehringdamm im Stadtteil Kreuzberg gerufen.



"Dort gab der 20-jährige Geschädigte an, aus einer Gruppe heraus von einem 18-Jährigen aufgrund seiner Frauenkleider beleidigt und bespuckt worden zu sein", heißt es wörtlich im Polizeibericht, der das Opfer als männlich identifiziert. Der mutmaßliche Täter wurde von den Polizisten gefasst: "Bei der anschließenden Personalienfeststellung des Tatverdächtigen ließ dieser ein Tütchen mit Drogen fallen, die von den Beamten gesichert wurden."



Nähere Angaben zum 18-Jährigen oder zu den gefallenen Beleidigungen machte die Polizei nicht. Berlin gehört zu den wenigen Städten, die mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Straftaten gezielt in ihren Berichten erwähnen und die Fälle publik machen, auch wenn es "nur" um Beleidigungen geht. (cw)