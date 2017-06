Schwarz-braun ist die Regenbogenfahne

Die ursprüngliche Regenbogenfahne, die Gilbert Baker im Jahr 1978 erfand, hatte acht Farben, doch Pink und Indigoblau gingen aus technischen und symetrischen Gründen bald verloren. Nun fordert die Initiative "More Color, More Pride", die Prideflagge wieder um zwei Farben zu erweitern, und zwar um Braun und um Schwarz.



Seit der Erfindung der Regenbogenfahne sei viel passiert, schreiben die Initiatoren auf ihrer Homepage. "Sehr viel Gutes, aber wir können noch mehr tun. Besonders wenn es um die Anerkennung von People of Color in der LGBTQ+-Community geht."



Die achtfarbige Regenbogenfahne gibt es bereits als Pin

Um diese Diskussion zu beginnen, habe man die Flagge um Braun und Schwarz erweitert. "Es mag wie ein kleiner Schritt aussehen. Aber gemeinsam können wir große Schritte in Richtung einer wirklichen inklusiven Community gehen."

Philadelphia macht den Anfang

Die Veranstalter des Philly Pride in Philadelphia konnte "More Color, More Pride" bereits überzeugen – dort wurde die neue Fahne in der vergangenen Woche erstmals zur Eröffnung der CSD-Woche vor dem Rathaus gehisst. Auch Pins und Postkarten mit der achtfarbigen Flagge sind bereits im Umlauf.



Die neue Prideflagge wurde am 8. Juni vor dem Rathaus in Philadelphia erstmals gehisst (Bild: Ernest Owens / twitter

Trotz des wichtigen Anliegens, ein Zeichen gegen Rassismus in der Community zu setzen, dürfte sich die neue Regenbogenfahne in Deutschland kaum durchsetzen. Der Grund: die Farben Braun und Schwarz werden nicht mit Hautfarben, sondern politisch assoziert.



"Braun ist keine Farbe des Regenbogens" ist seit Jahren ein beliebter Slogan auf CSD-Veranstaltungen, um sich von Rechtsextremen und Rechtspopulisten zu distanzieren. Die "schwarze" CDU/CSU wiederum blockiert die Ehe für alle. (mize)