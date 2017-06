Future GmbH Berlin sucht Linux Systemadministrator (m/w)

Heute, 15:40h, Noch kein Kommentar





Wir sind eine international operierende Unternehmens-, Marketing- und Personalberatung. Wir beraten unsere national und international ausgerichteten Netzwerkfirmen in nahezu allen Geschäftsprozessen und wirtschaftsrechtlichen Fragen. Für unsere Partnerfirma suchen wir am Standort Berlin einen



Linux Systemadministrator (m/w).



Ihre Aufgaben

• Konzeptionierung, Implementierung und Administration heterogener Serverlandschaften und Aufbau einer Cloud-Infrastruktur

• Installation, Konfiguration und Betrieb von Hochverfügbarkeitslösungen

• Konfigurationsmanagement und Automatisierung von Prozessen

• Sicherer Umgang mit Web- & Datenbankservern

• Sicherstellen des Produktivbetriebes



Ihr Profil

• Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Informatik oder eine vergleichbare Ausbildung (Fachinformatiker) erfolgreich abgeschlossen und Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung als Systemadministrator mit Schwerpunkten Linux Server

• Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Konzeption, Implementierung und Administration von Cloud Diensten und Systemverwaltungen: Debian &RedHad Linux, Puppet, VPN, Switches, Router, Firewalls, Mysql (Replikation), MongoDB, Apache/Nginx, Xen, Hochverfügbarkeit, Loadbalancing sowie Systemüberwachung

• Ihre Persönlichkeit zeichnet sich durch eine hohe Problemlösungsfähigkeit aus



Unser Angebot

• Motiviertes und kollegiales, sehr offenes und tolerantes Umfeld in Du-Kultur

• Kernarbeitszeit mit flexibler Gleitzeit

• Qualifizierungsmöglichkeiten

• Ruhiges, motiviertes und kreatives Kollegium



Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Foto), möglichst in einer PDF-Datei, mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und dem frühestmöglichen Eintrittstermin per E-Mail (Betreff: Systemadministrator) an .