Future GmbH Berlin sucht Grafiker (m/w)

Wir sind eine international operierende Unternehmens-, Marketing- und Personalberatung. Wir beraten unsere national und international ausgerichteten Netzwerkfirmen in nahezu allen Geschäftsprozessen und wirtschaftsrechtlichen Fragen. Für unsere Partnerfirma suchen wir am Standort Berlin einen



Grafiker (m/w).



Ihre Aufgaben

• Erstellung von Websites unter Einbeziehung von WordPress für Buchungsfunktionen

• Erstellung von Websites für Unternehmen mit verschiedenen Aufgabenbereichen

• Erstellung von Designs für Websites mit unternehmensbezogenen Inhalten und hohem visuellem Effekt

• Enge und regelmäßige Zusammenarbeit mit Vorstand und Kollegen zur Besprechung von Inhalten und visueller Anpassung von Websites



Ihr Profil

• Abgeschlossene graphische Ausbildung mit mind. 1 Jahr Arbeitserfahrung

• Sehr gute Kenntnisse in Adobe Creative Suite oder Illustrator, InDesign und WordPress

• Erfahrung in Gestaltung lebendiger, ansprechender Websites mit Buchungsfunktion

• Kreativität und Ausdauer, auch in stressigen Momenten

• Sehr gute MS Office-Kenntnisse

• Freundlichkeit, Offenheit und Gewissenhaftigkeit



Unser Angebot

• Ein Team, das Sie aufnimmt, fördert und akzeptiert

• Kollegiales Miteinander

• Ein sicherer und kreativer Arbeitsplatz



Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Foto), möglichst in einer PDF-Datei, mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und dem frühestmöglichen Eintrittstermin per E-Mail (Betreff: Grafiker) an .