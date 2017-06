lulu.fm bald in fünf deutschen Metropolen auf DAB+

Alan Levine / flickr) Rund ein Viertel der deutschen Bevölkerung kann lulu.fm in Kürze via Antenne empfangen (Bild:

Der Gay-Radiosender lulu.fm erweitert erneut sein DAB+-Sendegebiet: Ab Sommer will lulu.fm seinen Sendebetrieb auch im Rhein-Neckar-Gebiet aufnehmen, ab Herbst soll das Programm auch in der mitteldeutschen Metropole Leipzig-Halle über Antenne via DAB+ zu hören sein. Das teilte die Geschäftsführung der lulu Media GmbH in Köln am Montag mit.



Damit erhöht sich die technische Reichweite via Antenne auf 18 Millionen Menschen, rund ein Viertel der deutschen Bevölkerung. Bereits jetzt ist der Sender in Hamburg, Berlin-Brandenburg und im Rhein-Main-Gebiet zu empfangen (queer.de berichtete). DAB+ ist der neue terrestrische Übertragungsstandard, der in ein paar Jahren die in die Tage gekommene Ultrakurzwelle (UKW) ablösen soll. Um das Programm empfangen zu können, ist ein Digitalradio notwendig.



In diesem Regionen kann man lulu.fm in Kürze empfangen

Der Medienrat der SLM, der Sächsischen Landesanstalt für Medien, hatte lulu.fm in einer Sondersitzung am 3. Juni die Lizenz und Übertragungskapazitäten für eine Verbreitung über DAB+ in der Region Leipzig erteilt. Der Zuteilung war eine Ausschreibung vorangegangen.



Das Sendegebiet Rhein-Neckar war schon seit einiger Zeit geplant und wird laut lulu.fm "sehr wahrscheinlich im späten Sommer 2017" on Air gehen. Mit dem neuen Sender im Odenwald wird die Station zirka drei Millionen Einwohner und viele Pendler im Südwesten erreichen, darunter auch in den badischen Städten Mannheim, Heidelberg und Karlsruhe.



Bereits seit 2015 verbreitet lulu.fm sein Programm im Internet und über eigene Apps. Im Juni 2016 erhielt der Sender eine bundesweite Lizenz von der Landesanstalt für Medien NRW.



lulu.fm bezeichnet sich als " Radio mit eingebauter Disco-Kugel", das 24 Stunden für die schwul-lesbische Community sendet. (pm/cw)