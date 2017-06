Antidiskriminierungsstelle zeichnet Schule für LGBTI-Respektklub aus

Der Respektklub der Berliner Kurt-Schwitters-Gesamtschule hat den mit 3.000 Euro dotierten ersten Preis des Schulwettbewerbs "fair@school" gewonnen, den die Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Zusammenarbeit mit dem Cornelsen-Verlag dieses Jahr zum ersten Mal vergeben hat. Der seit mehreren Jahren bestehende Klub setzt sich für eine Wertschätzung und Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt ein.



Eine zehnköpfige Jury aus renommierten Sozial- und Bildungswissenschaftlern hatte über die Preisträger entschieden. Insgesamt hatten sich über 50 Projekte aus ganz Deutschland beworben. Die Preise wurden in einer Feierstunde am Dienstag im Bundesfamilienministerin in Berlin verliehen.



Im Rahmen des Klubs laden Schüler und Lehrer mit verschiedenen kreativen Projekten und Aktionen dazu ein, sich mit der Situation von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen zu befassen. Sexuelle Vielfalt wird mittlerweile auch regelmäßig im Unterricht zum Thema; der Klub ist fester Bestandteil des Schulalltags.



Der zweite Preis in Höhe von 2.000 Euro geht an die saarländische Gemeinschaftsschule Nohfelden-Türkismühle in Nonnweiler-Primstal für die AG "Multimediale und inklusive Erinnerungsarbeit: Jüdisches Leben in der Gemeinde Nohfelden". Den dritten Preis in Höhe von 1.000 Euro erhielt das Projekt "Laut:::stark" der hessischen Schule am Goldberg in Heusenstamm; im Rahmen dieses Projektes trainieren die Kinder und Jugendlichen der Förderschule, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden, selbstbewusst aufzutreten und sich im Notfall zur Wehr zu setzen.

Andere Schulen können Akzeptanzprojekte kopieren

"Die mehr als 50 eingereichten Projekte zeigen deutlich: Junge Menschen sind aktiv, sie tun etwas, sie ziehen sich nicht zurück", sagte Christine Lüders, die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, bei der Preisverleihung. "Da können wir uns alle ein Beispiel daran nehmen, egal ob jung oder alt." Ziel des Wettbewerbs sei es unter anderem, Projekte auszuzeichnen, deren Inhalte und Methoden von anderen Schulen übernommen werden können, erläuterte sie. "So wollen wir das Recht auf einen fairen Schulalltag und auf diskriminierungsfreie Bildung weiter stärken."



Die Schule sei ein wichtiger Ort für die Persönlichkeitsentwicklung für Kinder und Jugendliche, begründete Dr. Anja Hagen, Geschäftsführerin im Cornelsen-Verlags, die Auszeichnung. "Wie hier im Klassenzimmer die Grundlagen für Offenheit und Respekt gelegt werden, verdient besondere Anerkennung." (pm/cw)