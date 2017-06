Jamaika-Koalition bekennt sich zur Ehe für alle

In Schleswig-Holstein haben sich CDU, Grüne und FDP in der Nacht zu Mittwoch auf die Bildung einer Jamaika-Koalition verständigt. Der Koalitionsvertrag soll am Freitag im Detail vorgestellt und unterschrieben werden.



Nach Angaben des grünen Landtagsabgeordneten Rasmus Andresen, der an den Verhandlungen beteiligt war, enthält die Vereinbarung viele queerpolitische Maßnahmen. So befinde sich im Koalitionsvertrag ein "klares Bekenntnis" zur Öffnung der Ehe inklusive Adoptionsrecht sowie zu einer Reform des Transsexuellengesetzes und des Personenstandsrechts auf Bundesebene.

Mehr Geld für LGBTI-Projekte

Den in der letzten Wahlperiode initiierten Landesaktionsplan für sexuelle Vielfalt wollen CDU, Grüne und FDP laut Andresen "fortführen und finanziell stärken". Queere Initiativen wie HAKI in Kiel oder die Schulaufklärungsprojekte SCHLAU sollen zukünftig institutionell gefördert werden. "Durch mehrjährige Förderverträge bekommen die Einrichtungen Planungssicherheit und sollen finanziell gestärkt werden", so der grüne Politiker, der am 6. Juni auch zum Vizepräsidenten des Landtags gewählt wurde. Für LGBTI-Flüchtlinge sollen in Schleswig-Holstein besondere Schutzräume geschaffen werden.



Bei der Landtagswahl am 7. Mai wurde die CDU mit 32 Prozent stärkste Kraft und nahm anschließend Verhandlungen mit Grünen und FDP über die Bildung einer Jamaika-Koalition auf. Zuletzt gerieten die Gespräche noch einmal ins Stocken, die Differenzen zwischen den beiden kleinen Parteien konnten aber wieder ausgeräumt werden. Die jeweilige Basis muss dem Koalitionsvertrag noch zustimmen. (cw)