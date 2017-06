Heute, 08:44h, Noch kein Kommentar



"Kiss Me, Kill Me" ist am 16. Juni 2017 mit deutschen Untertiteln auf DVD erschienen

Auf der Geburtstagsparty von TV-Produzent Stephen (Gale Harold, Brian aus "Queer as Folk") taucht sein Ex-Lover (Matthew Ludwinski aus "La-La Land") auf und schnappt Stephens aufstrebendem Partner Dusty (Van Hansis) eine langersehnte Moderatorenstelle weg. Aus Eifersucht droht Dusty, Stephen umzubringen – ohne zu ahnen, dass Stephen kurz darauf wirklich ermordet wird und Dusty als Hauptverdächtiger gilt.



Mit überraschenden Wendungen hält Regisseur Casper Andreas (''La-La Land'', ''Violet'') die Spannung seines sexy Krimi-Thrillers ''Kiss Me, Kill Me'' bis zur allerletzten Minute aufrecht. Weitere Größen wie Jai Rodriguez, Craig Robert Young und Jonathan Lisecki aus ''Gayby'' sorgen für glaubwürdigen Hollywood-Flair.



"Kiss Me, Kill Me" wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter ''Publikumspreis'' und ''Bestes Ensemble'' des QCinema Fort Worth's Gay & Lesbian International Filmfestival, ''Bester Spielfilm'' des QFest New Jersey LGBT Film & Digital Media Festival, ''Bester Spielfilm'', ''Bestes Ensemble'', ''Bester Schauspieler – Van Hansis'', ''Bestes Drehbuch'', ''Beste Kamera'' und ''Bester Soundtrack'' beim FilmOut San Diego. Die Weltpremiere fand beim "Reeling: The Chicago LGBTQ+ International Filmfestival" statt. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zu "Kiss Me, Kill Me"

Wir verlosen fünf DVDs

Für die User von queer.de hat Pro-Fun Media freundlicherweise fünf DVDs "Kiss Me, Kill Me" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD gewinnen? Dann fülle bis Freitag, den 23. Juni 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zum Film



Kiss Me, Kill Me. Thriller. USA 2015. Regie: Casper Andreas. Darsteller: Van Hansis, Gale Harold, Brianna Brown, Yolonda Ross, Craig Robert Young, Jai Rodriguez, Matthew Ludwinski, Kit Williamson. Laufzeit: ca. 100 Minuten. Sprache: englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). Extras: Audiokommentar (OF), Hinter den Kulissen (OF), Musikvideo Clip, Interviews (OF), Original Trailer, Deutscher Trailer, Filmvorschau, Wendecover (ohne FSK-Logo). FSK 12. Verleih: Pro-Fun Media