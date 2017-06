Heute, 10:32h, Noch kein Kommentar





Für dich sind Vielfalt und Gleichberechtigung selbstverständlich und du setzt dich für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender oder queeren Personen ein? Du hast Freude an der Organisation, bist kommunikativ und packst gerne mit an?



Dann komm' in unser Team.



Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der Information, Beratung und kulturelle Veranstaltungen für lesbische Frauen anbietet. Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist zudem die Verwaltung des Lesbisch-schwulen Kulturhauses (LSKH), das Zentrum für Frankfurts LSBTIQ-Community.



Für folgende Aufgaben suchen wir zuverlässige Unterstützung:

▪ Mitarbeit bei der Planung, Koordination und Umsetzung von Veranstaltungen, die wir u.a. in Zusammenarbeit mit dem Amt für multi-kulturelle Angelegenheiten durchführen.

▪ Netzwerkarbeit und Kommunikation mit anderen Vereinen, Organisationen und Gruppen sowie unseren Kooperationspartnern.

▪ Assistenz im Tagesgeschäft, etwa durch allgemeine Büroarbeit.



Das bringst Du mit:

▪ Organisatorisches Geschick und Freude an der Kommunikation

▪ Sicherer Umgang mit den gängigen Office-Programmen, insb. Word und Outlook. Kenntnisse in Excel, Powerpoint oder Wordpress sind von Vorteil.



Das bieten wir:

Abwechslungsreiche Tätigkeit, die im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung (Minijob) mit 450 Euro monatlich vergütet wird. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 10 Stunden. Befristung zunächst bis 31.12.2018.



Gewünschter Vertragsbeginn: 1. September 2017



Bitte sende deine aussagekräftige Bewerbung bis zum 30. Juni 2017 an:

LLL e.V.

Klingerstraße 6

60313 Frankfurt am Main