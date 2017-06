Jordan Gavaris outet sich als schwul

Jordan Gavaris spielt seit 2013 Felix Dawkins in der TV-Serie "Orphan Black" (Bild: BBC America)

Der kanadische Schauspieler Jordan Gavaris hat sich in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit "Vulture" als schwul geoutet. Der 27-Jährige ist vor allem bekannt als einer der Hauptdarsteller der Science-Fiction-Serie "Orphan Black", in der er einen extrovertierten schwulen Künstler und Callboy darstellt.



Im Interview schien Gavaris überrascht nach der Frage nach seiner sexuellen Orientierung zu sein: "Das hat mich nie zuvor jemand gefragt während des Verlaufs der Serie", so Gavaris, nachdem er bestätigt hatte, dass er schwul ist. "Orphan Black" läuft in Kanada und den USA bereits seit März 2013.



"Als die Serie losging, dachte ich, dass diese Frage nichts zur Sache tut. Ich glaube das noch immer", so Gavaris. Er hoffe, dass die Gesellschaft eines Tages so weit sein wird, dass man die sexuelle Orientierung nicht mehr politisieren müsse, sondern jeder einfach als Mensch akzeptiert werde, egal ob er schwul oder hetero ist. "Das wäre eine grandiose Welt, in der niemand denkt, er müsse sich schützen, und in der andere Leute kein Bedürfnis verspüren, eine Inquisition zu starten."



Im Moment seien öffentliche Coming-outs aber weiterhin wichtig: "Wenn sich auch nur eine Person besser in ihrer Haut fühlt, weil sie sich irgendwie repräsentiert fühlt – dann ist das wichtiger, als mich selbst zu schützen."

Gavaris ist seit 2013 vergeben

Gavaris erklärte in dem Interview auch, dass er sich im Alter von 19 Jahren gegenüber seiner Familie geoutet habe. In seinem Job als Schauspieler habe er seine sexuelle Orientierung nie versteckt. Er sagte auch, dass er seit fast vier Jahren mit seinem 30-jährigen Schauspielkollegen Devon Graye liiert sei; Graye wurde vor elf Jahren als jugendlicher Dexter in der gleichnamigen Krimiserie über Selbstjustiz bekannt und tauchte danach in mehreren TV- und Kinoproduktionen auf – so spielte er eine Hauptrolle im vom Disney produzierten Highschool-Film "Die Tochter von Avalon".



"Orphan Black" ist eine der populärsten kanadischen Serien, die in Deutschland auf ZDFneo und Netflix gezeigt wurde. In Kanada und den USA ist vergangene Woche die fünfte und letzte Staffel angelaufen.



Die Hauptrolle in "Orphan Black" spielt Tatiana Maslany, die mehrere meist weibliche Klone verkörpert, die voneinander getrennt aufgewachsen sind und das Geheimnis ihrer Herkunft aufzudecken versuchen. Die Reihe wurde wiederholt für ihre LGBTI-Handlungsstränge gelobt. Bereits 2015 verteidigte Gavaris seine Figur gegen Kritik, dass diese zu tuckig sei: "Man kann als Gesellschaft nicht kollektiv entscheiden, dass man nur einen kleinen Ausschnitt einer Minderheit darstellt", so Gavaris damals. Maslany ergänzte: "Wir mögen die Idee, dass jeder Mensch das Potenzial hat, alles zu sein. Ich denke, das öffnet die Tür für eine große Vielfalt an Dialogen über Sexualität und Geschlecht." (dk)