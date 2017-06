Kein Sex, weil der Penis zu klein ist

Mehr als jeder fünfte schwule und bisexuelle Mann wurde schon mal allein wegen seiner Penisgröße als Sexpartner abgelehnt. Zu diesem Ergebnis kommt eine nicht repräsentative Umfrage der Londoner Gesundheitsprojekts GMFA – the gay men's health charity, an der sich 566 Männer beteiligten.



38 Prozent der Befragten gaben an, dass die eigene Penisgröße bei ihnen Ängste auslöst. 22 Prozent wurden schon mal beim Date zurückgewiesen, weil sich der Partner mehr in der Hose versprochen hatte. 16 Prozent mussten sich abfällige Kommentare über ihr bestes Stück anhören.



Insgesamt meinten 49 Prozent der schwulen und bisexuellen Männer, dass ihnen die Schwanzgröße egal ist, während 36 Prozent bei der Auswahl ihrer Sexpartner sehr wohl auf die Zentimeter achten.

Guter Sex auch mit kleinen Schwänzen

"Es ist ganz klar, dass es Probleme zwischen schwulen Männern und ihrem Penis gibt, die wir ansprechen müssen", kommentierte GMFA-Direktor Ian Howley das Ergebnis der Umfrage. Eine positive Einstellung zum eigenen Schwanz sei wichtig: "Wenn du negativ über deinen Penis denkst, dann beinflusst das dein Sexualleben, die Risiken, die du dabei eingehst, und dein Selbstwertgefühl."



Von Size Queens dürfe man sich nicht verunsichern lassen: "Alle schwulen Männer haben es verdient, den besten Sex zu haben", so Howley. "Unsere Penisse kommen in vielen Formen, Größen und Hauttönen vor – genauso wie wir. Und so wie um uns selbst müssen wir uns auch um unser bestes Stück kümmern. Lass deinen Schwanz nicht dein ganzes Leben diktieren." (cw)