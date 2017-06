Bundeskanzler zum zweiten Mal beim Vienna Pride

Dieses Foto seines "Outfitchecks" bei der Regenbogenparade postete Bundeskanzler Christian Kern am Samstag auf seiner Facebookseite (Bild: Christian Kern / facebook

Auch in diesem Jahr sprach Österreichs Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) zu den Besuchern der Wiener Regenbogenparade. "Heute ist es mir ganz, ganz wichtig zu sagen, dass ich nicht als Privatperson da bin, sondern als Bundeskanzler", sagte der 51-Jährige am Samstag auf der Abschlusskundgebung am Rathausplatz. "Und zwar deshalb, damit diese Veranstaltung, eure Parade a bissel an offiziösen Anstrich bekommt."



Unter großem Beifall des Publikums meinte Kern: "Ich finde es wirklich großartig und es macht mir eine diebische Freude, dass ihr in der Mitte der Gesellschaft steht, dass ihr das repräsentiert, was Österreich ausmacht: Buntheit, Vielfalt, Pluralismus und Offenheit!"



Facebook / Christian Kern | Die Rede von Bundeskanzler Christian Kern

Der Bundeskanzler erklärte den Einsatz für LGBTI-Rechte weltweit, aber auch im eigenen Land zu seinen Zielen. So habe er den russischen Präsidenten Putin vor zwei Wochen "dringend gebeten, gegen die Gewalttätigkeiten gegen Homosexuelle in Tschetschenien vorzugehen". In Österreich sei es an der Zeit, die Ehe für lesbische und schwule Paare zu öffnen: "Im ersten Artikel der Menschenrechte heißt es, alle Menschen sind gleich und frei, und das genau müssen wir auch leben."



Zur Wiener Pride-Woche ließ Kern in diesem Jahr erstmals das Bundeskanzleramt am Ballhausplatz in den Farben des Regenbogens anstrahlen (queer.de berichtete). (cw)