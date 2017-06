Freikarten für Pink Lake 2017

Heute, 10:15h, Noch kein Kommentar

Das internationale LGBT-Festival Pink Lake findet vom 24. bis 27. August 2017 bereits zum zehnten Mal in der atemberaubend schönen Kulisse des Wörthersees statt. Veranstaltungsort ist Velden.



Mit den historischen Villen und modernen Hotels, einer bunten Partyszene, den trendigen Bars und gemütlichen Cafés am bis zu 27 Grad warmen Wörthersee bietet Velden all das, was die Community braucht, um ein gelungenes Queer-Festival zu erleben.



Programm-Highlights von Pink Lake sind die Almdudler Almrausch Party zum Auftakt am Donnerstag, gefolgt vom ersten Clubbing in der Techelsberger "Fabrik" am Freitag sowie der Pink Lake Boat Cruise Party am Samstag. An allen Tagen lädt der Beach Club im einzigartigen SOL Beachclub am Südufer des Wörthersees zum Relaxen ein – von der Bootsanlegestelle Velden wird ein gratis Boot-Shuttle eingerichtet.



Also, auf zu neuen Ufern! Seid dabei, wenn die Gay Community beim Jubiläums-Festival von Pink Lake den See wieder zum Kochen bringt! (pm/cw)

Direktlink | Best of Pink Lake 2016

Wir verlosen 1x2 Kombi-Tickets

Für die User von queer.de hat Wörthersee Tourismus freundlicherweise 1x2 Kombi-Tickets für Pink Lake 2016 im Wert von zusammen 130 Euro zur Verfügung gestellt. Die Freikarten sind gültig für die drei Haupt-Events Almdudler Almrausch Party, Clubbing in der "Fabrik" sowie Pink Lake Boat Cruise Party



Du willst die beiden Kombi-Tickets gewinnen? Dann fülle bis Montag, den 26. Juni 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.