Düsseldorf: Care24 PflegeService sucht Sozialabeiter/in, Sozialpädagog(e)/in

Heute, 10:55h, Noch kein Kommentar





Das Leben ist bunt – Vielfalt, Toleranz und Individualität



Care24 PflegeService gGmbH, eine 100%ige Tochter der Aidshilfe Düsseldorf e.V., sucht für den Bereich Ambulant Betreutes Wohnen zum nächstmöglichen Termin mit einem Stundenumfang von 30 Stunden/Woche



eine/n Sozialabeiter/in

eine/n Sozialpädagogin/Sozialpädagogen



Der Aufgabenbereich beinhaltet:

• Psychosoziale Beratung, Begleitung und Betreuung von Menschen

- mit HIV und Aids oder anderen STD,

- mit psychischen Erkrankungen,

- mit Abhängigkeitserkrankungen,

- mit körperlichen Behinderungen und chronischen Erkrankungen.

• Beratung und Begleitung von Angehörigen, Partnern und Freunden.

• Aufsuchende Hilfen zur Existenzsicherung, Alltagsbewältigung und zur

ressourcenfördernden Stabilisierung.

• Erstellung von Hilfeplänen gemeinsam mit den Klient/inn/en im Rahmen des

Hilfeplanverfahrens des Landschaftsverbandes Rheinland.



Sie verfügen über:

• eine entsprechende abgeschlossene Ausbildung

• die Fähigkeit zu selbständigem Arbeiten ebenso wie zur Arbeit im Team

• gute Kenntnisse in Sozialrecht und Beratung



Wünschenswert sind:

• einjährige Berufserfahrung in dem Arbeitsfeld Sozialpsychiatrie

• Erfahrungen im Arbeitsfeld Sucht/Abhängigkeit

• Fremdsprachenkenntnisse (z.B. türkisch, englisch, französisch oder andere

Sprachen)

• Führerschein Kl. B



Wir bieten:

• Ein vielseitiges, multiprofessionelles und interkulturelles Team

• Supervision und Fortbildungen

• Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit

• Ein Festgehalt mit Stufensteigerungen



Aussagekräftige, schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte an:

Care24 PflegeService gGmbH, Johannes-Weyer-Straße 1, 40225 Düsseldorf



Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Bernadette von Loë, Bereichsleitung Ambulant Betreutes Wohnen

Telefon: 0211 / 900 972-80

Email: bernadette.v.loe@care24-pflegeservice.de