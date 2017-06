Ronaldo-Witz: Mehmet Scholl wird Homophobie vorgeworfen

Mehmet Scholls Witz über Cristiano Ronaldo ging daneben (Bild: BR)

Cristiano Ronaldos angebliche sexuelle Orientierung war schon Anlass für so manchen Scherz – am Wochenende konnte es auch Mehmet Scholl im Rahmen der Confed-Cup-Übertragung der ARD nicht lassen: Der 46-jährige Europameister von 1996, der gerne mal mit Kalauern um sich haut, erklärte mit Blick auf die Steuerermittlungen gegen den portugiesischen Nationalspieler: "Vielleicht kommt Cristiano Ronaldo ja wirklich in den Knast. Dann mache ich mir Sorgen, dass er als 'Miss September' endet."



Die "Sportschau"-Redakteure fanden den Witz so gut, dass sie ihn auf Twitter weiter verbreiteten – samt einem zwinkerndem Smiley:



In sozialen Netzwerken fand nicht jeder lustig, dass Scholl ausgerechnet in Russland, wo sich selbst Staatschef Wladimir Putin mit Homophobie profiliert, einen derartigen Witz reißt. Viele Twitter-User empörten sich, dass der Witz auf Kosten von Schwulen ging:



Bislang gab es keine Reaktion der "Sportschau" auf die Kritik.



Der Vorfall ist nicht das erste Mal, dass Scholl für einen Witz heftig angegangen wird. Bei der Fußball-Europameisterschaft 2012 hatte er etwa sich etwa über die Inaktivität von Nationalspieler Mario Gomez lustig gemacht – mit den Worten: "Ich hatte zwischendrin Angst, dass er sich wund gelegen hat, dass man ihn wenden muss." Erst drei Jahre später entschuldigte Scholl für die Aussage und sagte, er habe Gomez mit dem Hohn "sehr geschadet."



Bei Ronaldo wird deutlich, wo derartige Neckereien hinführen: Gegen den Stürmer von Real Madrid gibt es in spanischen Stadien immer wieder homophobe Fangesänge (queer.de berichtete). Selbst Spieler haben den Portugiesen auf dem Bolzplatz schon ungestraft als "Schwuchtel" beschimpft (queer.de berichtete). (dk)