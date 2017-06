Russischer Kirchenführer: Rasieren macht schwul!

Metropolit Kornili, der Anführer der altritualistischen Kirche in Russland, hat in einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur NSN erklärt, dass Männer nicht ihren Bart abrasieren sollten, weil sie sonst anfälliger für Homosexualität werden würden. Wer aber einen großen Bart habe, sei weniger "korrumpierbar" durch gleichgeschlechtliche Verführungen.



"Gott hat uns Regeln gegeben. Er hat jeden mit einem Bart erschaffen. Der katholische Westen hat sich von diesem Konzept aber vollständig verabschiedet", so Kornili. Man könne sich aber Jesus Christus nicht glattrasiert vorstellen, sagte der Kirchenfürst weiter. "Man sollte seinem Schöpfer nicht widersprechen." Der 69-Jährige ergänzte, dass die nicht nur die Liebe zu Rasierern, sondern auch neumodische Haarstile und Klamotten für "Unzucht" verantwortlich seien.



Wissenschaftlich sind die Thesen des christlichen Anführers freilich nicht nachzuweisen. Im März erschien im Fachmagazin "Evolution and Human Behavior" sogar eine Studie, die besagte, dass Schwule besonders auf Männer mit Bärten abfahren (queer.de berichtete).



Bei der Glaubensgemeinschaft der Altritualisten, die in Russland knapp eine Million Mitglieder hat, handelt es sich um eine Abspaltung von der russisch-orthodoxen Kirche, die seit dem 17. Jahrhundert existiert. Wie die Hauptkirche werden auch die Altritualisten vom russischen Regime hofiert. So erhielt Kornili dieses Jahr eine Audienz mit – dem stets sehr adrett rasierten – Präsidenten Wladimir Putin im Kreml.



In Sachen Homophobie steht Kornilis Kirche den Mainstream-Orthodoxen in nichts nach: Erst vergangenen Monat hat Patriarch Kyrill, der Anführer der russisch-orthodoxen Kirche, die Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben mit Nazi-Gesetzen gleichgesetzt (queer.de berichtete). (dk)