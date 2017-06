CSD Oldenburg: Aggressive Jugendliche griffen Teilnehmer an

Screenshot aus einem unveröffentlichten Video des Vorfalls am Rande des CSD, die Unkenntlichmachung aller Beteiligten erfolgte durch queer.de. Der Junge im schwarzen Shirt soll zuvor bereits in einem Einkaufszentrum eine homo-/transphobe Beleidigung von sich gegeben und bedrohend mit einem Gütel hantiert haben.

Am Rande des CSD Nordwest ist es am Samstag in Oldenburg offenbar zu homo- und transphob motivierten Gewalttaten aus einer Gruppe Jugendlicher heraus gekommen, die in minutelangen Rangeleien mit den Angegriffenen und weiteren Personen sowie einer späteren Festnahme endeten.



Angegriffen wurden mehrere Mitglieder der queeren Refugee- und Migrant*innen-Gruppe "Queeraspora", die aus Bremen zu dem CSD-Straßenfest angereist waren. Es handelt sich dabei um eine selbstorganisierte Gruppe, die sich montags im Zentrum Rat&Tat trifft und "queeren Migrant*innen und Geflüchteten Empowerment, Selbstreflexion und einen Schutzraum" bieten will und Vernetzung betreibt.



So nahmen auch Mitglieder der Gruppe u.a. aus Montenegro, Russland, Türkei und Kurdistan am CSD teil, einige von ihnen sprachen auf der Bühne von der notwendigen gegenseitigen Solidarität: "Wenn die Rechten mächtiger werden, sind es wir queeren Geflüchteten und Migrant*innen, die euch zur Seite stehen werden. Jedoch werdet ihr uns auch zur Seite stehen, wenn eine Person von uns abgeschoben werden sollte? Diese Frage sollte mensch sich stellen!"



Laut einer Stellungnahme der Gruppe gegenüber queer.de kam es am späteren Nachmittag zu einem "homo- und transphoben Vorfall durch heterosexuelle Jugendliche um die 18-19 Jahre, die den CSD anscheinend als Vorwand für ihre alkoholisierten und aggressiven Pöbeleien nutzen wollten" – und der später noch die Solidarität unter Queers auf die Probe stellen sollten.



Einige der Jugendlichen während des Vorfalls, während A., ein Mitglied von "Queeraspora", die Polizei rufen wollte. Nicht alle Jungs wurden handgreiflich oder beleidigend, einige Freundinnen standen abseits.

Als die Bremer sich in einem Einkaufszentrum in CSD-Nähe für den weiteren Verlauf des Tages eindecken wollten, wurde eine Transperson aus der "Queeraspora"-Gruppe von den Jugendlichen "verbal mit 'scheiß Schwuchtel' attackiert". Der betreffende Jugendliche habe auch "seinen Gürtel bedrohlich gezückt", so die Stellungnahme weiter. Ein "Queeraspora"-Mitglied, A., sagte gegenüber queer.de telefonisch, der Jugendliche habe dabei auch Gewalt angedroht. Man habe die Polizei rufen wollen; da die Freunde des Jugendlichen schlichtend eingegriffen hätten, habe man aber davon abgesehen und sei zurück zum CSD gegangen.

Die Jugendlichen griffen erneut an

Wenige Minuten später sei die Gruppe von Jugendlichen dann wieder aufgetaucht, am Rande des CSD, und hätte im Vorbeigehen einen Flaschenkorken in Richtung "Queeraspora"-Gruppe geworfen und erneut mit Anfeindungen begonnen. Da die Angegriffenen sich das nicht länger bieten lassen wollten, sei es zu einem Handgemenge mit "bedrohenden und gefährlichen Einschüchterungsversuchen" durch die Jugendlichen gekommen, "die bis oben hin wütend und mit ständigen homophoben Beleidigungen geladen waren".



Mittendrin hatte einer der Bremer begonnen, die Auseinandersetzungen zu filmen. In dem queer.de vorliegenden Video von über zwei Minuten Dauer ist zu sehen, wie ein älterer Mann aus der vielfältigen Flüchtlingsgruppe zunächst noch beruhigend auf den mutmaßlichen "Schwuchtel"-Rufer einredete, zugleich aber mutig-bestimmt den Gürtel festhielt, den der Jugendliche frei in der Hand hatte. "Den Gürtel sah er als Waffe an", so A.



Das machte den Jugendlichen aggressiver. Während einige seiner Kumpels versuchten, die Situation zu deeskalieren, griff ein anderer seiner Freunde die Refugee-Gruppe und einige herbeigeeilte Passanten mit einigen Schlägen und Tritten an, auch ein dritter Jugendlicher beteiligte sich an der Gewalt. A., der per Handy die Polizei rufen wollte, kam zu Fall und wurde geschlagen und getreten. Auch der Filmer des Geschehens, über den queer.de vor einigen Jahren im Zusammenhang mit staatlicher Gewalt gegen ihn im Ursprungsland berichtet hatte, wurde mit einem Kopfschlag angegangen.



Ein Jugendlicher schlug auf die "Queeraspora"-Gruppe und Menschen ein, die zu Hilfe geeilt waren

Danach löste sich das Gemenge auf, nach Angaben von "Queeraspora" nahm die später herbeigeeilte Polizei den mutmaßlichen Haupttäter fest, nachdem die Beamten einen Blick auf das Video geworfen hatten. Auf eine Nachfrage von queer.de hat die Polizei bislang nicht reagiert.

Kritik an CSD-Besuchern

Rund 15.000 Menschen hatten am Samstag an der CSD-Demonstration in Oldenburg und dem abschließenden Straßenfest auf dem Schloßplatz teilgenommen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls hatte der Abbau begonnen, in unmittelbarer Nähe des Vorfalls saßen aber noch etliche Pride-Besucher auf dem Rasen einer Seite des Schlosses.



"Queeraspora" beklagt: "Während sich die Geflüchteten wehrten, eilte nur eine kleine Gruppe von Unbeteiligten zu Hilfe. Einige um zu schlichten und nur einer, um zu verteidigen. Obwohl die Täter lauthals 'scheiß Schwuchtel' oder 'ich mach euch fertig' skandierten, waren die restlichen Besucher des CSD einfach nur Zuschauer."



Ein Großteil der Beobachter saß oder stand regungslos in der Nähe des Vorfalls, der Video-Ausschnitt zeigt das mehrminütige Handgemenge kurz vor seinem Ende

Eingegriffen hätten vor allem Mitglieder eines Junggesellinnenabschieds und einige heterosexuelle Migranten oder Flüchtlinge, so A. "Fakt ist, dass mitten auf dem CSD vor allen Leuten ein homophober Angriff auf eine queere Gruppe stattfand und es bis auf ein paar wenige keinen anderen interessiert hat", beklagt die Stellungnahme seiner Gruppe. Die Schlichtenden hätten auch versucht, "die Refugee-Gruppe davon zu überzeugen, dass sie besser als die Homophoben sei und daher einfach selbst weggehen sollte (!) Es ist nicht klar, welches ignorante und unsolidarische Motiv die restlischen Besucher hatten, ob es Angst, Desinteresse oder sonst etwas war."



Das Video zeigt ein teilweise recht unübersichtliches Handgemenge – es hält aber auch bereits recht früh in Richtung der Angreifer ein lautes "Was denkst Du, wer Du bist? Du bist auf unserem Fest, Mann!" fest, später auch sehr laute Rufe nach der Polizei. Die Aggressoren waren klar erkennbar und hätten bei einem beherzten Eingreifen von mehr Leuten von Gewalt abgehalten und für die Polizei festgehalten werden können. Es war die Refugee-Gruppe selbst, die die Jugendlichen beim Entfernen vom Platz nicht aus den Augen ließ, bis die Beamten eintrafen.



Während der Filmer des Videos eine Beule am Kopf davon trug, erinnerte sich sein Partner, der wegen seiner Homosexualität verfolgt wurde und nach Deutschland geflohen war, an frühere traumatische Erlebnisse. "Aufgrund dessen erlitt dieser einen Anfall und musste vom Roten Kreuz fast eine Stunde lang behandelt werden", so "Queeraspora". Aufgrund der Erlebnisse habe die Gruppe danach die Polizei gebeten, sie zum Bahnhof zu fahren oder zu begleiten, was dieser aber "aus 'versicherungstechnischen' Gründen nicht möglich" gewesen sei. "Das hat stattdessen das DRK aus Solidarität übernommen, wofür die Gruppe sehr dankbar ist", so die Flüchtlinge. "Leider war sonst an diesem Abend keine weitere Solidarität zu entdecken. Man wollte schließlich feiern!" (nb)

