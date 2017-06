Heute, 11:08h, Noch kein Kommentar



Das neue Album "Heldenreise" von Koenige&Priester ist am 16. Juni 2017 erschienen

Die siebenköpfige Kölner Band Koenige&Priester veröffentlicht ihr zweites Studioalbum mit dem vielversprechenden Titel "Heldenreise". In ihren Songs beschreiben sie die Lebensreise eines jeden Menschen, der zweifelnd mit dem Glauben ringt und mit dem was er zu wissen glaubt. Die Songs reflektieren das Schwanken zwischen "schon jetzt" aber "noch nicht ganz", zwischen "Alles ist möglich" und "Warum hast du mich verlassen?", zwischen bejubelten Wundern und verzweifelten Fragen. Mit diesem Album, in einem Gewand von Deutschpop/rock, nehmen die Koenige&Priester jeden Hörer mit auf eine unvergessliche Reise.



Hört man in die Platte hinein, spürt man, dass es mehr ist als theoretische, philosophische, oder gar theologische Wissensvermittlung. Die Songs reflektieren vielmehr die Schönheit, die Einfachheit und auch das Staunen über die kleinen und großen Wunder des Lebens. Songs, die Lust auf Leben machen und gleichzeitig Hoffnungsträger für weniger lustvolle Lebenssituationen sind.



Die Band entstand aus dem überkonfessionellen Jugendgottesdienst B.A.S.E, zu deren Events regelmäßig tausende Jugendliche in Köln, Frankfurt und Fulda zusammenkommen. "Eins sein – damit eine junge Generation Jesus kennenlernt." so lautet das Visions-Statement. Das absolute Ziel der Band ist es Brücken zwischen Konfessionen zu bauen. Sie sind Pioniere auf ihrem Weg der gelebten Einheit zwischen den Landeskirchen und den vielen Freikirchen Deutschlands. (cw/pm)

Direktlink | Offizielles Video zu "Du bist" aus dem neuen Album "Heldenreise" von Koenige & Priester

Wir verlosen fünf Alben

Für die User von queer.de haben das Label "Die Koalition" sowie die Agentur MCS Berlin freundlicherweise fünf Alben "Heldenreise" zur Verfügung gestellt.



Du willst ein Album gewinnen? Dann fülle bis Dienstag, den 27. Juni 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.