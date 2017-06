Ryan O'Callaghan bei einem offiziellen Bild im Trikot der Kansas City Chiefs (Bild: NFL)

Der frühere American-Football-Spieler Ryan O'Callaghan hat sich in einem am Dienstag veröffentlichten Porträt im Portal "Outsports" geoutet. Der 33-Jährige beschrieb, wie er sich als Schwuler im Sport isoliert gefühlt und sogar über Selbstmord nachgedacht habe. Mit seinem Coming-out wolle er nun anderen helfen, die eine ähnliches Versteckspiel durchmachen müssten wie er.



"Niemand denkt, der große Footballspieler ist schwul. Aus diesem Grund ist ein Footballteam ein guter Ort, um sich zu verstecken", so der 2,01 Meter große Sportler, der zwischen 2006 und 2011 für die beiden Spitzenclubs New England Patriots und Kansas City Chiefs auf dem Spielfeld stand.



Über die Jahre habe er viele negative Kommentare von Freunden und Familie über Homosexuelle gehört. "Wenn man ein schwuler Heranwachsender ist und jemanden 'Schwuchtel' sagen hört, dann denkt man natürlich, dass man in den Augen dieser Person ebenfalls eine Schwuchtel ist", erklärte O'Callaghan. "Die Leute müssen aber verstehen, dass wir überall sind. Wir sind eure Söhne, wir sind eure Töchter, wir sind eure Mitspieler, eure Nachbarn. Um ehrlich zu sein, manchmal sind wir auch eure Ehemänner oder Ehefrauen. Ihr wisst es nur noch nicht."



Er selbst habe in der Highschool angefangen zu spielen, weil seine Freunde auch im Team waren. Außerdem arbeitete sein Vater als Footballschiedsrichter. Ferner sagte er, dass sich während seiner Collegezeit der Macho-Sport dafür eignete, nicht als schwul verdächtigt zu werden. "Und dann habe ich die NFL als Weg gesehen, meine Sexualität zu verstecken und am Leben zu bleiben", sagte O'Callaghan.

Ein Abschiedsbrief war bereits geschrieben

Für das Versteckspiel zahlte er einen hohen Preis: So habe er am Ende seiner NFL-Karriere Tabletten missbraucht; zeitweise habe er 400 Dollar pro Tag für verschreibungspflichtige Schmerzmittel ausgegeben. Zudem habe er für 70.000 Dollar auf seinem Anwesen eine Hütte bauen lassen – mit dem Ziel, sich dort das Leben zu nehmen. In der Hütte habe mehrere Waffen gelagert, auch einen Abschiedsbrief hatte er bereits verfasst. "Ich habe angefangen, all mein Geld auszugeben, damit ich mich in eine Lage bringe, dass es unmöglich – oder zumindest extrem schwer – wird, den Suizid nicht zu vollziehen." Er habe auch den Kontakt zu seinen Freunde und seiner Familie praktisch abgebrochen. Im Interview sagte O'Callaghan, er habe sich schlicht nicht vorstellen können, als offen schwuler Mann zu leben.



Geholfen habe ihm am Ende insbesondere eine Psychologin, die für die NFL arbeitete und auf Tablettenmissbrauch spezialisiert war. Sie hatte bereits vorher schwule NFL-Spieler betreut und war die erste Person, mit der O'Callaghan über seine Homosexualität sprach und die ihn überzeugte, sich gegenüber dem Chef der Kansas City Chiefs zu outen. Dieser sagte seinem Spieler sogleich seine Unterstützung zu. Am Ende habe er sich schließlich auch gegenüber Freunden und Familien geoutet und war überrascht, wie locker und offen sie damit umgegangen seien.

Direktlink | Ryan O'Callaghan berichtet von seiner Reise

Die NFL gilt derzeit wie die meisten populären Teamsportarten als Bastion der Heterosexualität. In der Profiliga war erstmals 2014 ein offen schwuler Spieler verpflichtet worden: Damals engagierten die St. Louis Rams Michael Sam, der sich zuvor im College geoutet hatte (queer.de berichtete). Sam konnte sich allerdings nicht in der Liga durchsetzen.



Wie sehr Homosexualität in der Sportart noch als Makel gesehen wird, zeigte sich in einem Gerichtsverfahren vom März: Dem Ex-Spieler Kordell Stewart wurden drei Millionen Dollar zugesprochen, weil ihn ein Blogger "beschuldigt" hatte, schwul zu sein (queer.de berichtete). (dk)