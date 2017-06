Tödliches Feuer in Gay-Sauna: Polizei sucht Tatverdächtigen

Mit der Veröffentlichung von Bildern bittet die Berliner Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der in den Abendstunden des 5. Februar in der "Steam Works"-Sauna, ehemals "Apollo Splash Club", fahrlässig einen Brand verursacht haben soll.



Gegen 22.15 Uhr bemerkten Gäste damals den Brand im Untergeschoss der schwulen Sauna in der Kurfürstenstraße. Die Flammen brachen in einer Kabine aus und verursachten eine intensive Rauchentwicklung. Drei Gäste kamen ums Leben (queer.de berichtete).



Die Polizei fragt nun, wer Angaben zur Identität des Gesuchten und dessen Aufenthaltsort machen kann. Auch Gäste des Saunaclubs, die in der Unglücksnacht im Untergeschoss waren und noch nicht von der Polizei befragt wurden, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das zuständige Brandkommissariat beim Landeskriminalamt, Keithstraße 30, 10787 Berlin, unter der Rufnummer (030) 4664-912100 oder (030) 4664-912101 (zu den Bürodienstzeiten) oder jede andere Polizeidienststelle (außerhalb der Bürodienstzeiten) entgegen.

30 Gäste konnten sich ins Freie retten

Die drei Toten wurden in einem Kellerlabyrinth mit rund 60 Kabinen aufgefunden. In dem nur schwach beleuchteten und verwinkelten Bereich habe der schwer abziehbare Rauch die Orientierung erschwert, erklärte ein Feuerwehrsprecher im Februar. Womöglich hätten bereits wenige Atemzüge ausgereicht, um das Bewusstsein zu verlieren. Ein Gast musste mit einer schweren Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die übrigen rund 30 Besucher des früheren "Apollo Splash Club" hatten sich rechtzeitig ins Freie retten können.



Das Feuer brach im Cruising-Labyrinth der traditionsreichen Gay-Sauna aus (Bild: Apollo Splash Club)

Unter den früheren Namen "Apollo Sauna" und "Apollo Splash Club" war der Club in der Kurfürstenstraße in der Nähe des Bahnhofs Zoo seit fast vier Jahrzehnten eine Berliner Institution. Erst Anfang Januar war er nach mehreren Monaten des Umbaus unter dem neuen Namen "Steam Works" wiedereröffnet worden. Weil die Umbauten ohne Genehmigung erfolgten, sprach das Bezirksamt eine Woche nach dem Brand eine Nutzungsuntersagung aus (queer.de berichtete). (cw)