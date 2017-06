Köln: Heiko Maas eröffnet CSD-Wochenende

Bundejustizminister Heiko Maas ist der Schirmherr des Cologne Pride 2017 (Bild: Deutscher Anwaltsverein)

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat die Schirmherrschaft des Cologne Pride übernommen. In dieser Funktion werde der saarländische Politiker das CSD-Wochenende am 7. Juli feierlich um 18 Uhr auf der Hauptbühne des Heumarktes in Köln eröffnen. Das teilten die CSD-Organisatoren am Mittwoch mit.



"Dabei freut es uns besonders, mit Heiko Maas einen Schirmherren zu haben, der sich gerade in den letzten Monaten aktiv für die Rehabilitierung der Opfer des Paragrafen 175 StGB eingesetzt und auch die Widerstände in der Bundespolitik überwunden hat", erklärten die Organisatoren des Cologne Pride. "Mit seinem Gesetzentwurf zur strafrechtlichen Rehabilitierung der nach dem 8. Mai 1945 wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen verurteilten Personen hat der Justizminister einen richtigen und wichtigen Schritt getan, um erlittenes Unrecht zu beseitigen."



Der Gesetzentwurf zur Rehabilitierung soll am Donnerstagnachmittag in zweiter und dritter Lesung im Bundestag beraten und verabschiedet werden. Allerdings wurde der Entwurf in letzter Minute noch einmal verändert: In einer Sondersitzung des Rechtsausschusses stimmten Union und SPD am Dienstag für einen gemeinsamen Änderungsantrag beider Fraktionen, der eine Rehabilitierung pauschal ausschließt, wenn der Partner des Betroffenen unter 16 Jahre alt war (queer.de berichtete). Im ursprünglichen Entwurf des Justizministeriums lag das Schutzalter wie bei Heterosexuellen bei 14 Jahren.



Der wirtschaftlich angeschlagene CSD Köln steht dabei dieses Jahr unter dem Motto "Nie wieder!", das die Erinnerung an den Paragrafen 175 und die Lehren aus der Verfolgung für die heutige Politik in den Mittelpunkt stellt. Der Pride beginnt bereits am 24. Juni mit zahlreichen Veranstaltungen aus den Bereichen Politik, Kultur und Aufklärung. Höhepunkt ist das CSD-Wochenende vom 7. bis 9. Juli, in dessen Rahmen am 9. Juli ab 12 Uhr auch die größte CSD-Demonstration Deutschlands stattfindet. In Zusammenarbeit mit WDR 4 treten zum Abschluss am Sonntag Erasure auf dem Heumarkt auf. (dk/pm)