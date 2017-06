Die Homo-Angst der Bundeswehr

Der Fall sorgte im Februar für einigen Wirbel: Am Tag der Anreise hatte die in Köln ansässige Flugbereitschaft der Bundeswehr elf für zwei Nächte gebuchte Zimmer im Berliner "Two Hotel" storniert, nachdem sie herausfand, dass sich das Haus vorwiegend an schwule Reisende richtet. Die Homo-Panik der Crew eines Airbus A-319 kostete den Steuerzahler rund 6.000 Euro an Stornogebühren (queer.de berichtete).



Bereits im März wollte der Bundestagsabgeordnete Alexander Neu (Die Linke) in einem Brief (PDF) an Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) wissen, wie es zu diesem peinlichen Vorfall kommen konnte. Im Mai erhielt er eine Antwort (PDF) von ihrem parlamentarischen Staatssekretär Markus Grübel (CDU).

Das "Schamgefühl" der Crew verletzt



Teile der Crew der Flugbereitschaft störten sich u.a. an diesem Buchungsbutton auf der Hotel-Website (Bild: Axel Hotels)

Das zuständige Ministerium kann ein Fehlverhalten oder Homophobie bei der Flugbereitschaft nicht erkennen: "Die Darstellung des Hotels auf der eigenen Website berührte das Schamgefühl von Teilen der Crew, für die es gebucht war", heißt es in Grübels Schreiben an Neu. "Das Hotel stellt hier Szenen in Sauna, Whirlpool, Dusche etc. mit leicht bekleideten Männern dar."



Dies habe man leider zu spät entdeckt, so der Staatssekretär. Gebucht worden sei über booking.com: "Auf den unterschiedlichen Buchungsportalen ist die Zielgruppenausrichtung nur schwer bis gar nicht wahrnehmbar." Die Crew sei zudem irrtümlich von einer kostenlosen Stornierungsmöglichkeit ausgegangen.



Der verantwortliche Mitarbeiter der Flugbereitschaft, die in der Vergangenheit Gegenstand negativer Presseberichte gewesen sei, habe mit der Zimmerstornierung gar Schaden von der Bundeswehr abwenden wollen, erklärte Grübel: "Er bezog in seine Entscheidungsfindung sowohl die Gefahr von möglichen medialen und unseriösen Berichterstattungen, die dem Ansehen der Bundeswehr erheblich schaden könnten, als auch aus Fürsorgegründen den Schutz der Privatsphäre der Besatzungsmitglieder ein."



Die Stornierung sei "nicht in Zusammenhang mit Anerkennung oder Ablehnung unterschiedlicher sexueller Orientierung oder Lebensmodelle zu sehen", schrieb der Staatssekretär weiter. Und versprach: "Es wurden geeignete Maßnahmen unternommen, um vergleichbare Fälle künftig zu vermeiden."



Für Neu ist die Antwort "ausweichend bis scheinheilig bis entlarvend"



Alexander Neu zeigte sich von der Antwort des Ministeriums enttäuscht. Sie bewege sich "leider im Spektrum ausweichend bis scheinheilig bis entlarvend", erklärte der Linken-Politiker gegenüber queer.de.



Das "Two Hotel" gehört zur Gruppe der Axel Hotels, die 2003 ihr erstes Haus in Barcelona eröffnete und die als Erfinderin des Begriffs "heterofreundlich" gilt. "Ein Ort für Gays, aber offen für alle", heißt es auf der Homepage über die Philosophie: "Axel Hotels ist eine Hotelgruppe, die sich Homosexuellen verschrieben hat. Aber in erster Linie sind die Hotels freie und tolerante Orte der Begegnung, wo die Vielfalt und der Respekt geschätzt und gelebt werden und zwei Männer genauso anzutreffen sind wie zwei Frauen oder Mann und Frau. Menschen ohne Vorurteile werden bei uns willkommen geheißen, respektiert und geschätzt." (mize)