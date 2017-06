Rehabilitierung der 175er: Scharfe Kritik an verwässertem Gesetz

Christine Lüders, die Chefin der Antidiskriminierungssstelle des Bundes, kritisierte, dass nachträgliche Änderungen im Gesetz zu einer neuerlichen Ungleichbehandlung führten (Bild: ADS)

Die Rehabilitierung von Opfern des Paragrafen 175, die am Donnerstagabend im Bundestag beschlossen werden soll, wird von Einschränkungen in letzter Sekunde überschattet, die offenbar von der Union durchgesetzt wurden. Kritisiert wird, dass der Rechtsausschuss des Bundestages einen nachträglichen Änderungsantrag der Regierungsfraktionen beschlossen hat, durch den alle Männer pauschal von einer Rehabilitierung ausgeschlossen werden, deren Partner zwischen 14 und 16 Jahre alt waren (queer.de berichtete).



Das sei aus Sicht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes "äußerst bedauerlich": "Es wäre richtig und im Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gewesen, für homosexuelle Beziehungen im Nachhinein das identische Schutzalter anzulegen, das für heterosexuelle Paare galt und bis heute gilt", erklärte ADS-Chefin Christine Lüders. Die vorgenommenen Änderungen am ursprünglichen Gesetzestext führten zu einer neuerlichen Ungleichbehandlung und stellten homosexuelle Beziehungen erneut unter Verdacht.



Auch die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld und der Lesben- und Schwulenverband bedauerten die nachträgliche Änderung des Entwurfes. "Das Gesetz hat gravierende Lücken", erklärte etwa LSVD-Vorstandsmitglied Helmut Metzner. "Es bleiben Bereiche von der Rehabilitierung ausgeschlossen, die bei Heterosexualität nie strafbar waren. Damit lässt man symbolisch einen Teil des Paragrafen 175 StGB wiederauferstehen. Das ist Diskriminierung pur."

Gesetz trotz Wermutstropfen ein großer Erfolg

Gleichwohl erkannten die Aktivisten und die Antidiskriminierungsstelle an, dass die Rehabilitierung ein großer Schritt nach vorne sei: "Nach langen Jahren der Ignoranz wird einem Teil der Opfer staatlicher Verfolgung ihre Würde zurückgegeben", erklärte Metzner. Christine Lüders ergänzte: "Es ist sehr wichtig für die noch lebenden Verurteilten, dass der Gesetzgeber nun klar macht, dass sie sich in Wahrheit zu keinem Zeitpunkt strafbar gemacht haben." Hirschfeld-Stiftungs-Chef Jörg Litwinschuh sagte, er sei froh, "dass endlich Gerechtigkeit geschaffen wird": "Wir schätzen, dass 4.000 bis 5.000 Betroffene für eine Entschädigung im Rahmen des Rehabilitierungsgesetzes infrage kommen und helfen gerne mit, die Betroffenen zu erreichen und über ihre Rechte zu informieren."



Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) erklärte am Donnerstagmittag auf Facebook, dass es sich bei dem Gesetz um einen "späten Akt der Gerechtigkeit" handle: "Für Gerechtigkeit ist es nie zu spät." Auf die Kontroverse um die letztminütigen Änderungen ging der Minister nicht ein.



Der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Luczak lobte auf Facebook, dass dieses Gesetz die Stärke des Rechtsstaates zeige: "Er kann Fehler der Vergangenheit erkennen und sich um Wiedergutmachung bemühen! Jetzt brauchen wir die schnelle Aufarbeitung der Schicksale der Betroffenen." Auch er nahm in seinem Kommentar keine Stellung zur Verwässerung des Gesetzes, obwohl er als Obmann des Rechtsausschusses daran beteiligt war.



Das Plenum des Bundestages wird am Donnerstagabend über die Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses in zweiter und dritter Lesung beraten. Die Abstimmung über das Gesetz und über Zusatzanträge der Opposition wird zwischen 19 und 20 Uhr erwartet. (dk)