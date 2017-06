Ein langer queerer Sommer in Paris

Paris ist immer eine Reise wert, nicht nur zur CSD-Parade, die am kommenden Samstag, den 24. Juni stattfindet. Da gibt es zum einen die vielen Bars, Kinos, Theater und gayfriendly Hotels, die die queere Szene der französischen Hauptstadt abwechslungsreich und lebendig machen. Und zum anderen die bunten Events: In diesem Jahr stehen drei große LGBTI-Festivals auf dem Programm.



"La Quinzaine des Fiertés" (14 Tage Stolz) – so betitelt sich das jährliche Pride-Festival, das aktuell noch bis zum 29. Juni in Paris stattfindet. Verschiedene LGBTI-Verbände organisieren politische und kulturelle Veranstaltungen und bieten ein vielfältiges Programm, um gegen die Diskriminierung von Schwulen und Lesben zu mobilisieren.

Mit dem Pride-Festival geht's erst richtig los

Vom 6. bis zum 9. Juli 2017 zieht das Kulturfestival "Loud & Proud" wieder tausende Besucher in die französische Hauptstadt. Drei Tage lang reihen sich zahlreiche Veranstaltungen, Partys, Konzerte und Shows aneinander. Ein ebenso buntes Programm aus Theater, Tanz, Lesungen, Performances der jungen queeren Kulturszene verspricht das alternative Festival "Jerk off", das vom 13. bis zum 17. September im Carreau du Temple stattfindet.



Trans Pride auf Französisch: Die Existrans-Demo findet in diesem Jahr am 21. Oktober statt (Bild: dprezat / flickr

Und das ist nicht alles: Am 21. Oktober 2017 geht die Trans*-Community bei der Existrans-Demonstration auf die Straße. Im Mai 2018 findet wieder die alljährlich Paris Fetish Week statt, mit rund 20 Veranstaltungen und Partys für die Fetischgemeinschaft. Sportfans sollten die Gay Games nicht verpassen, die vom 4. bis zum 12. August 2018 in Paris stattfinden.



Marais – eines der größten Gay-Viertel Europas



Das Zentrum der Pariser Szene ist seit vielen Jahren das Trendviertel Marais. Mittlerweile haben sich hier zahlreiche schwule Nachtclubs, Bars und Cafés angesiedelt. Damit ist das Marais eines der größten Gay-Viertel Europas. Die angesagtesten Locations für den Abend sind derzeit das "Le CUD" und "Le Dépôt". Darüber hinaus trifft sich die queere Szene in den Läden "Barbieturix", "Beardrop", "BLT", "Escualita" oder "Flash Cocotte".



Eine queere Institution in Paris: Buchhandlung "Des mots à la bouche" (Bild: Amélie Dupont / Paris Tourist Office)

Abseits des Party- und Festival-Lebens präsentiert Paris zahlreiche interessante kulturelle Angebote. So zeigen die Kinos "Luminor – Hôtel de Ville", "Mk2 Beaubourg" oder "Mk2 quai de Loire" regelmäßig queere Filme. Im November 2017 dreht sich beim Festival "Chéries-Cheris" alles um Kurz-, Animations- oder Dokumentarfilme rund um Homo- und Transsexualität.



Die Buchhandlung "Des mots à la bouche" mitten im Marais bietet ein reichhaltiges LGBTI-Buchangebot: lesbische Comics, schwulenerotische Literatur, Zeitschriften und Kunstbücher. In der Rue de Charonne hat die Buchhandlung "Violette & Co" ein ähnliches Angebot. Im Buchladen "La Musardine" dreht sich alles um die Welt der Erotik. (cw)