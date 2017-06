CSU-Politiker: Ehe für alle ist "einfach nicht notwendig"

Als einziger CSU-Redner ließ sich Andreas Lorenz auf die Debatte um die Ehe für alle ein – und verteidigte das Ehe-Verbot für Schwule und Lesben

Von Dennis Klein

Heute, 16:35h, 6 Kommentare

Zum dritten Mal innerhalb von fünf Wochen hat am Mittwochabend ein deutsches Landesparlament über die Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben debattiert – und zum dritten Mal wurde ein Antrag der Opposition abgelehnt. Nach Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg tauschten jetzt auch die bayerischen Abgeordneten in München ihre Argumente aus.



Anlass war ein rein symbolischer Antrag der SPD-Fraktion (PDF). Dieser forderte die Staatsregierung auf, sich für die Verabschiedung eines Gesetzentwurfs des Bundesrats zur Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben einzusetzen. "Durch eine Ergänzung von § 1353 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) soll klargestellt werden, dass auch gleichgeschlechtliche Personen eine Ehe eingehen können", heißt es darin.



Der Antrag wurde – wie es schon zwei Parlamentsausschüsse zuvor empfohlen hatten (PDF) – mit der absoluten Mehrheit der CSU abgelehnt. SPD, Grüne und die Freien Wähler stimmten dagegen geschlossen dafür.



In Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg war das Abstimmungsverhalten zu ebenfalls symbolischen Anträgen noch komplexer – und widersprüchlicher – gewesen, weil es dort Koalitionsverträge gibt: In MeckPomm nötigte die CDU am 19. Mai ihren roten Koalitionspartner zu einem "Nein", in Baden-Württemberg taten die Christdemokraten am 31. Mai selbiges mit dem grünen Partner. In Bayern haben SPD und Grüne Glück: Wegen ihrer absoluten Mehrheit hat es die CSU nicht nötig, einen Partner zum "Nein" zu zwingen. Eines wird aber deutlich: Es liegt überall an der Union, dass diese Anträge nicht durchkommen.



Die Debatte im bayerischen Parlament verlief in inzwischen gut eingetretenen Pfaden – immerhin hatte das Parlament ja zuletzt am 30. November über das Thema gesprochen (queer.de berichtete).

Als erster Redner griff der Führter SPD-Politiker Horst Arnold in einer soliden Rede die CSU an. Die Christsozialen biederten sich mit ihrer CSD-Teilnahme in München an die LGBTI-Community an, beharrten aber auf Diskriminierung, kritisierte der Abgeordnete. Dabei sei die Ehe für alle "zwingend erforderlich" – und zwar aus Gleichbehandlungsgründen. Die Staatsregierung verhielte sich genauso töricht wie Klimaleugner: "Ihr Beharren auf dem Abstandsgebot zwischen der heterosexuellen Ehe und der eingetragenen Lebenspartnerschaft aus biologischen Gründen ist gesellschaftlich und familienpolitisch nicht mehr haltbar, und ich sage Ihnen, das kommt in die Nähe der Leugnung des Klimawandels", so Arnold wörtlich.



Horst Arnold appellierte an die CSU, ihren Widerstand gegen die Gelichbehandlung aufzugeben

Der CSU-Abgeordnete Andreas Lorenz verteidigte daraufhin in einer fahrigen Rede das Ehe-Verbot für Schwule und Lesben mit den üblichen "Argumenten". So wolle die Opposition eine "Umdefinition der Ehe" vollziehen, während die CSU eine andere Ansicht vertrete: "Es ist schlichtweg einfach nicht notwendig, die Ehe für homosexuelle Partner zu öffnen, um eine Gleichberechtigung von eingetrangenen Lebenspartnerschaften und der Ehe zu erreichen", behauptete der Münchener. Und weiter: "Die Verschiedengeschlechtlichkeit der Partner ist ein Wesensmerkmal der Ehe und steht für uns überhaupt nicht zur Diskussion."



Dazu führte er die von Gleichstellungsgegnern gern vertretene These aus, dass das Grundgesetz ein verstecktes Ehe-Verbot für Schwule und Lesben enthalte, was aber von vielen Experten bestritten wird (queer.de berichtete).



Immerhin gestand Lorenz ein, es sei "absolut richtig" gewesen, dass der Gesetzgeber Lebenspartnerschaften eingeführt habe. Er erwähnte nicht, dass die CSU-Staatsregierung einst vor das Bundesverfassungsgericht zog, um das rot-grüne Gesetz auszuhebeln. Inzwischen kann sich der CSU-Mann aber sogar die Gleichbehandlung von verpartnerten Paaren im Adoptionsrecht vorstellen, wie er in der Rede andeutete.



Welche negativen Effekte die Gleichbehandlung von schwulen und lesbischen Paaren im Ehe-Recht haben soll, dazu schwieg sich Lorenz aber vollständig aus. Stattdessen reagierte er mit Phrasendrescherei auf Nachfragen von Oppositionsabgeordneten. Auf die Frage der fraktionslosen früheren Grünen-Politikerin Claudia Stamm, welches Problem denn die Ehe für alle nach sich ziehen würde, reagierte Lorenz etwa mit einem bemerkenswert inhaltsleeren Schwall an Worten:

"Sie verwechseln Gleichbehandlung und Gleichwertigkeit mit Gleichsetzung. Man kann auch unterschiedliche Dinge, die aufgrund ihrem Wesen unterschiedlich sind, gleich behandeln. So wird das auch in vielen Fällen gemacht. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass es zwei unterschiedliche Sachen sind – genau wie ich Sie als Frau Stamm begrüße und den Kollegen Arnold als Herrn Arnold. Ich sage auch nicht zu Ihnen Mensch Stamm und Mensch Arnold. Es ist für jeden offensichtlich, dass Sie unterschiedlichen Geschlechts sind, ohne größere detektivische Veranlagung. Und deswegen ist es einfach auch sinnvoll, unterschiedliche Formen des Zusammenlebens, die absolut gleichwertig und gleichgestellt sind, auch unterschiedlich zu behandeln."

Daraufhin sagte die Grünenpolitikerin Ulrike Gote, sie habe in den Ausführungen des Christsozialen kein Argument gegen die Ehe für alle gehört. Erneut appellierte sie an Gleichstellungs-Gegner, in sich zu gehen: "Diese Menschen nehmen niemandem etwas weg, wenn sie auch die Ehe wollen". Lorenz ging auch darauf nicht ein, sondern ließ lieber den Macho raushängen: "Ihre Aufgeregtheit kann ich nicht nachvollziehen", sagte der CSU-Politiker, bevor er vom Rednerpult verschwand.

Den nächsten Debattenbeitrag lieferte Peter Meyer (Freie Wähler). Auch er fragte sich, welches Problem die CSU mit heiratenden Schwulen und Lesben habe: "Lieber Kollege Lorenz, wo liegt die Benachteiligung der zweigeschlechtlichen Ehe?" Die Freien Wähler würden den Unterschied zwischen sich liebenden Paaren nicht mehr sehen. "Ist denn das Grundgesetz so unflexibel?", fragte Meyer. Der frühere Richter appellierte an die CSU, die Sache pragmatisch zu sehen: "Es geht hier eher um Angleichung der Rechtslage an die Realität und nicht um eine Umdefinierung. […] Die Lebenswirklichkeit hat die Rechtslage überholt."



Allzu großes Interesse weckte die Debatte um die Ehe für alle in den Abendstunden nicht

Anschließend appellierte auch der grüne Fraktionschef Ludwig Hartmann an die Staatsregierung, über ihren Schatten zu springen: "Ein Ehe-Verbot für Schwule und Lesben passt doch nicht in unser modernes Deutschland des 21. Jahrhunderts." Es sei leicht, die Ehe zu öffnen – und das Ergebnis sei leicht vorauszusehen: "Viele gewinnen, niemand verliert."



Der 38-Jährige holte dann zum Rundumschlag aus: Er kritisierte die Große Koalition in Berlin, bei der die SPD in der Frage der Gleichbehandlungspolitik "bitter enttäuscht" habe. Der CSU warf er "Festhalten am Zwei-Klassen-Recht" vor und fragte: "Warum soll ein schwules oder lesbisches Paar nicht die gleichen Rechte haben wie ein heterosexuelles?"



Mit einer Zwischenfrage begann der SPD-Vorredner Horst Arnold dann einen kleinen rot-grünen Zwist. "Mit welchem Recht geißeln Sie unsere Verhaltensweisen?", fragte Arnold mit Blick auf das in Baden-Württemberg von der CDU erzwungene "Nein" der Grünen zum symbolischen Antrag der SPD zur Ehe-Öffnung.



Als letzte Rednerin kam noch die fraktionslose Claudia Stamm zu Wort, die bis zu ihrem Parteiaustritt queerpolitische Sprecherin der Grünenfraktion war. Für sie war der Antrag der SPD "wenig glaubwürdig", da die Sozialdemokraten im Bund an der Seite von CDU/CSU die Ehe-Öffnung blockierten. Ihr Fazit: "Die Ehe für alle muss sein. Das ist einfach eine Frage der Gerechtigkeit."

