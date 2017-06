Konrad und Paul in den Wechseljahren

Ralf König, der vielfach preisgekrönte Meister des intelligenten deutschen Comics, kehrt pünktlich im 30. Jahr der Erstveröffentlichung seines Bestsellers "Der bewegte Mann" mit einem Werk aus seiner beliebten Serie über Konrad und Paul zurück.



Das schwule Paar aus Köln befindet sich in den Wechseljahren oder, wie es im Band "Herbst in der Hose" hübsch euphemistisch heißt, in der "Andropause". Auch Männer werden eben älter, sogar schwule.



Dass die Sehkraft nachlässt und die Haare grau werden, mag noch angehen, aber bei Störungen der Libido hört bei Konrad und Paul der Spaß auf! Und so sitzen die gedemütigten Mannsbilder auf rückenfreundlichen Sofapolstern und sprechen sich gegenseitig Trost zu, während der Testosteronpegel allmählich abnimmt… und abnimmt… und abnimmt.

Lachen über die Verringerung des Hodenvolumens

Wäre das Thema "Klimakterium virile" nicht so deprimierend, man könnte darüber lachen. Aber altersbedingte Symptome wie die Verringerung des Hodenvolumens sind nun wirklich kein bisschen komisch!







Und doch wäre es, nun ja, gelacht, wenn Ralf König nicht auch noch aus diesem superernsten Thema den einen oder anderen Tropfen leicht bittersüß schmeckenden Humors destillieren könnte. Und eine Gelassenheit, die seiner Weisheit geschuldet ist – denn die nimmt ja bekanntlich beim Älterwerden zu.



"Herbst in der Hose" ist ein Werk der Reife also und eine ganz unverlogene Auseinandersetzung mit dem Unvermeidlichen. (cw/pm)

Infos zum Buch



Ralf König: Herbst in der Hose. Comic. 176 Seiten. Rowohlt Verlag. Hamburg 2017. Hardcover: 22,95 € (ISBN 978-3-498-03575-4). Ebook: 19,99 € (ISBN 978-3-644-00050-6)