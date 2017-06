Kanadischer "Porno-Killer" heiratet hinter Gittern

Luka Magnotta arbeitete einst als schwuler Pornodarsteller und Callboy

Der 34-jährige verurteilte Mörder Luka Magnotta wird nach Berichten des Senders CBC am kommenden Montag in dem Hochsicherheitsgefängnis Port-Cartier (Provinz Québec) seinen 36-jährigen Mitinsassen Anthony J. heiraten. J. sitzt wie Magnotta wegen Mordes ein – er hatte 2003 in einer Gefängnisdusche einen Mitinsassen erstochen.



Magnotta, der in schwulen Pornofilmen als Eric Clinton Newman oder Vladimir Romanov bekannt wurde und auch als Callboy gearbeitet hat, sitzt eine lebenslängliche Haftstrafe ab, weil er im Mai 2012 seinen 33-jährigen Freund mit einem Eispickel erstochen und die Leiche anschließend zerstückelt hatte.



Der Mordfall gehörte in Kanada zu den spektakulärsten Kriminalgeschichten dieses Jahrtausends, da Magnotta nach dem Mord per Post Leichenteile an diverse Schulen und Parteizentralen geschickt hatte, darunter auch an das Büro des damaligen Premierministers Stephen Harper. In einem der Pakete lag die schriftliche Ankündigung, weitere Morde begehen zu wollen. Magnotta wurde auch beschuldigt, Teile der Leiche gegessen zu haben.



Später war auch ein selbstgedrehtes Video auf einer Internetseite aufgetaucht, das die Tat zeigte. Magnotta wurde international per Haftbefehl gesucht und schließlich in einem Internetcafé in Berlin festgenommen (queer.de berichtete). Zwei Wochen später lieferten die deutschen Behörden den Tatverdächtigen nach Kanada aus. Ende 2014 wurde er des Mordes schuldig gesprochen – das bedeutet, dass er nach frühestens 25 Jahren seine vorläufige Entlassung beantragen kann (queer.de berichtete).

Magnotta hatte Profil auf Datingseite für Insassen

2015 hatte Magnotta erneut für Aufmerksamkeit gesorgt, als er über "Canadian Inmates Connect", eine Datingseite für Gefängnisinsassen, einen Partner suchte. Sein Profil, das er im Juni 2015 erstellen ließ, sorgte damals für scharfe Kritik in den Medien. Der damalige Minister für öffentliche Sicherheit distanzierte sich von der Seite und erklärte, sie sei ein Schlag ins Gesicht für Opfer von Verbrechen.



Auf der Datingseite hatte Magnotta angegeben, er suche einen weißen Lebenspartner zwischen 28 und 38 Jahren, der sich in guter körperlicher Verfassung befinde. Außerdem seien ihm Loyalität, eine gute Bildung und finanzielle sowie emotionale Stabilität wichtig. Die Seite richtet sich insbesondere an in Freiheit lebende Personen, die nach einem Partner hinter Gittern suchen.



Das Profil wurde im Juli 2015 entfernt, nachdem der Betreiber der Seite eigenen Angaben zufolge einen Brief von Magnotta erhalten habe. Darin habe der Insasse erklärt, er habe bereits gefunden, wonach er gesucht habe. (cw)