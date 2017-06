Heute, 09:20h, Noch kein Kommentar



"White Collar – Die komplette dritte Season" ist am 22. Juni 2017 auf DVD erschienen

In der langerwarteten Fortsetzung der Krimi-Komödie "White Collar" kehrt Matt Bomer in seiner Paraderolle zurück. Nun sind "White Collar" Staffel 3 und 4 auf DVD erschienen. Wieder im Einsatz macht das ungleiche FBI-Ermittlungsduo Neal Caffrey (Matt Bomer, "Magic Mike") und Peter Burke (Tim DeKay, "Ally McBeal") mit Witz und Durchschlagvermögen die raffiniertesten Verbrecher der Welt dingfest.



In Staffel 3 mit weiteren hochkarätiger Eskapaden und verbrecherischer Intrigen in einer der raffiniertesten, heißesten TV-Serien hat der weltmännische Hochstapler Neal Caffrey, der weiterhin als FBI-Berater arbeitet, mal wieder alle Hände voll zu tun, um seinem Partner Agent Peter Burke zu helfen, die cleversten Verbrecher der Welt zur Strecke zu bringen. Und dieses Mal ist der Einsatz ist so hoch wie nie zuvor!



In Staffel 4 brilliert Matt Bomer ein weiteres Mal als charmanter Hochstapler Neal Caffrey. Die Staffel ist voller Verbrechensaufklärungen und hochriskanter Coups! Mit der ungewissen Zukunft seiner Partnerschaft mit FBI-Agent Peter Burke (Tim DeKay) konfrontiert, legt Neal seine GPS-Fußfessel ab und verschwindet spurlos. Aber die Bundessicherheitspolizisten sind noch nicht mit ihm fertig, und Neal ist noch lange nicht reif für die Rente. Vollgepackt mit allem, was man an "White Collar" liebt, sorgt auch Staffel 4 wieder für mitreißende Unterhaltung. (cw/pm)

Wir verlosen je zwei DVD-Boxen



Die erste Staffel hatte auf RTL bis zu 2,4 Millionen Zuschauer

Für die User von queer.de haben Twentieth Century Fox Home Entertainment sowie die Agentur mainFREIRAUM freundlicherweise je zwei DVD-Boxen der Staffeln drei und vier von "White Collar" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD-Box gewinnen? Dann fülle bis Samstag, den 1. Juli 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.