Berlin: Respect Gaymes stehen vor der Tür

Teilnehmer der Gaymes nach einem anstrengenden Tag (Bild: Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg)

"Zeig Respekt für Schwule und Lesben" – so lautet seit Jahren das Motto der Respect Gaymes, die auch dieses Jahr wieder vom Bildungs- und Sozialwerk des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg veranstaltet werden. Statt in stickigen Seminarräumen soll das Ziel aber mit Spiel und Spaß unter praller Sonne erreicht werden. Insgesamt werden rund 3.000 Besucher erwartet.



Die Veranstalter laden Kinder, Jugendliche und Erwachsenen "jedweden Geschlechts und sexueller Orientierung" in den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ein. Den ganzen Tag über messen sich etwa 100 Teams in sechs Sportarten: Im Fußball, Beachvolleyball, Völkerball, Fechten, Cricket und im neuen Trendsport Jugger, einer Mischung aus Rugby und Gladiatorenkämpfen. Zudem wird es erstmals ein inklusives Fußballspiel für Menschen mit geistigen Einschränkungen geben.

Schuhplattler und Bauchtänzer sorgen für Unterhaltung

Viele weitere sportliche Herausforderungen warten auf die Besucher, etwa Torwandschießen oder Quidditch (ja, der Harry-Potter-Sport). Für Unterhaltung sorgen unter anderem queere Chöre, Schuhplattler, Bauchtänzer und Disc-Jockeys.



Im sogenannten Respect-Gaymes-Village gibt es auch Infostände verschiedener Organisationen sowie ein Familienprogramm. Auch fürs leibliche Wohl ist gesorgt.



Das Event ist aus dem Terminkalender der Bundeshauptstadt nicht mehr wegzudenken: Bereits seit 2005 wird über den Sport ein Begegnungsraum für Hetero- und Homosexuelle aus verschiedenen Lebenssituationen geschaffen – mit dem Ziel, Vorurteile abzubauen. Auf spielerische Weise soll so ein Zeichen für eine offene Gesellschaft gesetzt werden. Das beinhaltet etwa auch eine stärkere Sichtbarkeit von Frauen im Fußball, die Integration von Geflüchteten sowie die Inklusion von Menschen mit Einschränkungen. (cw)

Samstag, 1. Juli 2017, 10.00-18.00 Uhr, Ort: Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Cantianstraße 24, Berlin (nahe U-Bhf. Eberswalder Straße)