Sexuelle Experimente mit der queeren Clique

Der junge Soldat Bruno desertiert von seiner Truppe, um in der brasilianischen Metropole Porto Alegre nach seinem verschollenen Bruder Leo zu suchen, den er jahrelang nicht gesehen hat. Von Leo fehlt scheinbar jede Spur, doch Bruno lernt dessen Freunde kennen: die Barfrau Stella, die Party-Kids Iggy, Ariel und Kin und deren "Generalin", die Club-Besitzerin und Drag Queen Marlene.



Bruno lässt sich immer mehr auf das wilde Treiben der Gang ein, auf sexuelle Experimente und lustvolle Exzesse, aber auch auf die merkwürdige Geborgenheit, die ihm seine neuen Freunde geben. Allmählich beginnt Bruno die Welt mit Leos Augen zu sehen. Dabei ist er seinem Bruder dichter auf den Fersen, als er glaubt.

Ein Leben ohne Ausgrenzung



Die Edition Salzgeber hat die Miniserie "Das Nest" mit deutschen Untertiteln auf DVD veröffentlicht

Filipe Matzembacher und Marcio Reolon sorgten bereits auf der Berlinale 2015 für Aufsehen, wo ihr romantisch-verwegenes Road-Movie "Seashore" vom Publikum gefeiert wurde.



In ihrer innovativen vierteiligen Mini-Serie "Das Nest" erzählen die beiden jungen brasilianischen Regisseure mit fabelhaft unkonventionellen Laiendarstellern und in kraftvoll leuchtenden Bildern von einer berührenden Brudersuche, die unverhofft zu neuen Freiheiten führt, und vom subversiven Entwurf einer alternativen Familie, die keine Formen der Ausgrenzung mehr kennt.



Eine durch und durch queere Serie, die uns neidvoll auf das brasilianische Fernsehen blicken lässt, wo "Das Nest" vor einer überaus erfolgreichen Festivaltour im Sommer 2016 einem landesweiten Publikum präsentiert wurde. In Deutschland gibt es die Miniserie dank der Edition Salzgeber nun zumindest auf DVD. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zur Miniserie

Infos zur DVD



Das Nest. Miniserie in vier Teilen. Brasilien 2016. Regie: Filipe Matzembacher, Marcio Reolon. Darsteller: Nicolas Vargas (Bruno), Sophia Starosta (Stella), Lucas Riedl (Iggy), Felipe Paes (Kin), Guilherme Bassan (Ariel). Laufzeit: 4 x 26 Minuten. Sprache: portugiesische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 12. Edition Salzgeber.