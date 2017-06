Heute, 10:26h, Noch kein Kommentar



Der Soundtrack zu "Baby Driver" ist am 23. Juni 2017 erschienen

"Baby Driver" handelt von einem talentierten jungen Fluchtwagenfahrer (Ansel Elgort), der sich ganz auf den Beat seiner persönlichen Playlist verlässt, um der Beste in seinem Job zu werden. Als er das Mädchen seiner Träume trifft (Lily James), sieht Baby eine Chance, seine kriminelle Karriere an den Nagel zu hängen und einen sauberen Ausstieg zu schaffen. Aber nachdem er gezwungen wird, für einen Gangsterboss (Kevin Spacey) zu arbeiten und ein zum Scheitern verurteilter Raubüberfall sein Leben, seine Liebe und seine Freiheit gefährdet, muss er für seine Handlungen geradestehen. In Deutschland ist der Film ab dem 27. Juli zu sehen.



Bereits jetzt ist der Soundtrack zum vielfach gelobten "Baby Driver" erschienen, dem neuen Film von "Shaun Of The Dead" und "Hot Fuzz"-Regisseur Edgar Wright. Auf dem dreißig Songs umfassenden Soundtrack zum Film, der beim Danger Mouse-Label 30th Century Records erscheint, finden sich Stücke aus nahezu allen musikalischen Genres, darunter "Harlem Shuffle" von Bob & Earl, "Easy" von den Commodores und "Radar Love" von Golden Earring. Musikalischer Höhepunkt ist allerdings der von Super-Producer Danger Mouse (Michael Kiwanuka, Black Keys, U2 etc.) speziell für den Soundtrack geschriebene Song "Chase Me", der ein Sample des Jon Spencer Blues Explosion-Songs "Bellbottoms" enthält und in Zusammenarbeit mit Run The Jewels und Big Boi entstand. Sowohl Killer Mike von Run the Jewels als auch Ex-OutKast-Mitglied Big Boi sind übrigens in "Baby Driver" in kleinen Rollen zu sehen. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

Wir verlosen fünf Alben

Für die User von queer.de haben Sony Music sowie die Agentur MCS Berlin freundlicherweise fünf Alben "Baby Driver" zur Verfügung gestellt.



Du willst ein Album gewinnen? Dann fülle bis Sonntag, den 2. Juli 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.