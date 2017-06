Homo-Orden für Volker Beck

Von Micha Schulze

Heute, 14:40h, 3 Kommentare

Von einigen Medien hat Volker Beck ordentlich Dresche bekommen, nachdem er vor einer Woche auf dem Parteitag der Grünen den Satz "Mit uns wird es keinen Koalitionsvertrag ohne die Ehe für alle geben" im Wahlprogramm durchsetzte – gegen den anfänglichen Widerstand der Parteispitze.



"Rache für seinen Rausschmiss", ätzte etwa der NDR, die Wochenzeitung "Die Zeit" schrieb von einem "vergifteten Geschenk" und einer "Zeitbombe", um Schwarz-Grün oder eine Jamaika-Koalition im Bund zu verhindern.

Klare Standpunkte zahlen sich in der Politik aus

Genau das Gegenteil ist der Fall: Volker Beck hat nicht nur seiner Partei einen Riesengefallen getan, weil man mit klaren Positionen beim Wähler punkten kann, sondern er hat mit seinem Schachzug eine politische Lawine ausgelöst: Am Samstag lobte erst FDP-Chef Christian Lindner die "mutigen" Grünen und will die Ehe für alle nun ebenfalls zur Koalitionsbedingung machen, am Sonntag folgte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz.



Egal welche Motivationen hinter dem Kurswechsel der beiden Parteivorsitzenden auch stecken mögen: Nach diesen öffentlichen Versprechen gibt es kein Zurück mehr!



Volker Beck, der nach seiner Drogenaffäre von den Grünen eiskalt abserviert wurde, steht damit vor der Krönung seiner politischen Karriere: Die Ehe für alle dürfte nun endlich kommen! Wenn auch erst nach der Wahl und beschlossen von einem Bundestag, dem er selbst nicht mehr angehören wird.



Durch seine folgenreiche Intervention beim Wahlprogramm der Grünen ist die überfällige rechtliche Gleichbehandlung von lesbischen und schwulen Paaren in Deutschland in greifbare Nähe gerückt. Dafür hat Volker Beck unseren Homo-Orden mehr als verdient!