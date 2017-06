Istanbul: Polizei nimmt erste CSD-Teilnehmer fest

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag in Instanbul damit begonnen, einzelne Teilnehmer des 15. "Marsch des Stolzes" festzunehmen. Die Demonstration zum Abschluss des 25. Pride in der türkischen Metropole war wie in den beiden Vorjahren vorab verboten worden (queer.de berichtete).



Zuvor hatte die Polizei die Gegend um die zentrale Einkaufsstraße Istiklal großräumig abgesperrt und auch Seitenstraßen mit Barrikaden versperrt; der Taksim-Platz wurde weitläufig abgesperrt. Polizisten kontrollierten Passanten.



Die CSD-Organisatoren hatte vorab angekündigt, in jedem Fall demonstrieren zu wollen, und hatte bis zuletzt mit der Polizei über mögliche Kundgebungen in der Innenstadt verhandelt. Teilnehmer wurden aufgerufen, sich an verschiedenen Plätzen zu sammeln.



Bis 16.45 Uhr waren laut Veranstaltern mindestens neun Personen festgenommen worden. Letzte Gespräche mit der Polizei über eine Durchführung einer Demonstration seien gescheitert. Spätere Bilder in sozialen Netzwerken zeigten unter anderem eine Demonstration etwas abseits der üblichen Orte. Andere aktuell geteilte Bilder, die etwa Tränengaseinsätze oder auch Menschenmassen bei einem ungestörten CSD auf der Einkaufsstraße Istiklal zeigen, stammen aus Vorjahren; die Lage ist unübersichtlich.



Am Samstag hatte der von der Erdogan-Regierung direkt bestimmte Gouverneur Istanbuls Vasip Sahin, der die Verantwortung über die Polizei hat, die Kundgebung in der Innenstadt verboten und sich dabei auf Sicherheitsgründe berufen (queer.de berichtete). Zuvor hatte es, wie in einigen Vorjahren, Drohungen der Jugendorganisation der rechtsextremen und islamistischen Splitterpartei "Partei der Großen Einheit" gegeben.

Polizeigewalt in den letzten beiden Jahren

Die türkische Pride-Bewegung gilt eigentlich als Erfolg: Noch 2014 nahmen über 100.000 Menschen am CSD in Istanbul teil. 2015 wurden Aktivisten dann von einem Verbot in letzter Sekunde überrascht, der CSD wurde mit Tränengas und Gummigeschossen niedergeschlagen (queer.de berichtete). Der Gouverneur rechtfertigte das Verbot mit dem Ramadan – obwohl der CSD schon mehrfach in den Fastenmonat gefallen war.



Im letzten Jahr wiederholten sich Verbot und Polizeieinsätze beim traditionellen Trans-Pride in der Vorwoche (queer.de berichtete) und dann beim eigentlichen CSD (queer.de berichtete). Dabei ging die Polizei auch nachts noch gegen Veranstaltungen vor. In diesem Jahr endete der Ramadan vor dem CSD, der Trans-Pride findet erst am nächsten Wochenende statt.



Im letzten Jahr waren über 30 Menschen beim CSD festgenommen und teilweise über Nacht festgehalten worden, darunter der Bundestagsabgeordnete Volker Beck und die deutsche Europaabgeordnete Terry Reintke samt ihrem Büroleiter und einem Vertreter der Grünen Jugend. Reindtke war zusammen mit weiteren Europaabegordneten auch dieses Jahr angereist, auch eine Delegation des niederländischen Parlaments ist vor Ort.



wird aktualisiert