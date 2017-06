AfD vergleicht Ehe für alle mit Untreue

Diese Grafik postete die AfD am Samstag auf ihrer Facebookseite mit über 326.000 Fans

Mit einer unterirdischen Facebook-Grafik hat die Alternative für Deutschland auf den Vorschlag von FDP-Chef Christian Lindner regiert, die Ehe-Öffnung für schwule und lesbische Paare zu einer Koalitionsbedingung zu machen.



"Nun reiht sich also auch die FDP in den Reigen derer ein, die sich für die 'Ehe für alle' aussprechen", heißt es in dem Post, der zwei Marienkäfer – einer davon in Gelb – beim Sex zeigt. "Das ist aber wenigstens etwas, mit dem sich die FDP auskennt, denn ob rot oder grün, diese Partei ist immer in dessen Bett zu finden, der ihr die meisten Pöstchen anbietet."



Was die Ehe für alle mit nicht-monogamen Beziehungen zu tun haben soll, erklärte die Rechtsaußenpartei nicht. Stattdessen heißt es in dem Facebook-Post: "Wir meinen: Die Keimzelle des Staates besteht aus Vater, Mutter und Kind(ern). Diese traditionelle Familienform sollte entsprechend gewürdigt und herausgestellt werden."



Am Ende versuchte die AfD besonders witzig zu sein: "PS: Jetzt Beitrag teilen! Bei 2.500 Teilungen schenken wir Herrn Lindner ein neues (B)unterhemd!"



Auch die AfD Stuttgart positionierte sich mit einem Facebook-Post, der zwei schwule Männer beim Vorspiel zeigt, gegen die Ehe für alle. Die Gleichbehandlung von Lesben und Schwulen wird darin als "lächerlich" bezeichnet und als Gefahr für den Fortbestand des deutschen Volkes dargestellt: "Wenn einem natürlich das klassische Familienbild ganz egal ist, man es sogar als rückständig und verstaubt ansieht, dann ist man ungeachtet der demographischen Probleme in Deutschland mit solchen vermeintlich populären Positionen schnell bei der Hand." (mize)