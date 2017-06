Kindertheaterstück über schwules Känguru abgesetzt

Das Theater Baden-Baden hat das Theaterstück "Ein Känguru wie du", das sich an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren richtet, vorzeitig abgesetzt. In dem Stück geht es um das schwule boxende Känguru Django, das in einem Zirkus dafür sorgt, dass die Raubkatzen Pascha und Lucky ihre Vorurteile überwinden, und damit dem vermeintlich ebenfalls schwulen Dompteur die Show rettet.



Intendantin Nikola May bedauerte die Entscheidung. Lautstarke Protestaktionen habe es nicht gegeben, erklärte sie gegenüber dem SWR, die Zuschauer seien einfach weggeblieben. Das Portal badisches.de berichtete allerdings davon, dass Eltern bereits gekaufte Karten stornierten und Lehrer, die mit ihren Klassen ins Theater wollten, von manchen Müttern und Väter keine Erlaubnis erhielten. Auch sollen Kinder für den Tag des geplanten Theaterbesuchs krank gemeldet worden sein.

Homophobie im Elternbeirat



Das Buch zum Stück ist im Carlsen Verlag erschienen

Die Vorsitzende des Baden-Badener Gesamtelternbeirats Anemone Bippes äußerte Verständnis für die Absetzung: "Der Lebensrealität der Kinder ist eine andere", erklärte sie gegenüber dem SWR: "Ich kann es mir nicht vorstellen, dass achtjährige, zehnjährige Kinder Kontakt mit Homosexuellen haben."



"Ein Känguru wie du" basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Ulrich Hub. Der in Berlin lebende Autor ist von den Reaktionen nicht überrascht: "Die meisten Theater sind gar nicht so mutig, es überhaupt auf den Spielplan zu nehmen. Es gibt eben doch noch viele Vorbehalte." Dem Theater Baden-Baden sei kein Vorwurf zu machen, so Hub. "Schließlich wurde das Stück auf den Spielplan gesetzt und aufgeführt – aber vor leeren Zuschauerreihen zu spielen macht wenig Sinn."



Immerhin: Bei den Theatertagen in Ulm wird die Inszenierung am 5. Juli noch zweimal zu sehen sein. "Das Stück wurde vom Theater Baden-Baden ausgewählt, weil sie sich damit präsentieren wollen", erklärte Daniel Grünauer vom Theater Ulm gegenüber dem SWR. "Und wir gehen davon aus, dass es ihnen wichtig ist, deshalb schicken sie es nach Ulm. Und wenn es Diskussionen geben sollte, dann freuen wir uns und wollen sie auch führen."



Anders als in Baden-Baden lief das Stück, das 2015 mit dem Preis der Jugendjury der Mülheimer Theatertage ausgezeichnet wurde, in Köln sehr erfolgreich. Im Comedia Kindertheater stehen im November weitere Aufführungen von "Ein Känguru wie du" auf dem Programm. (cw)