Er ist wieder da – und das frischer und stärker als je zuvor: Semino Rossi, der wohl erfolgreichste männliche Schlagerstar der vergangenen 15 Jahre, präsentiert sein neues Album "Ein Teil von mir".



Es ist gerade erschienen und hat schon einen echten Radio-Hit hervorgebracht: Die erste Single "Wir sind im Herzen jung" landete im April mehrere Wochen in Folge auf Platz 1 der von MusicTrace erhobenen offiziellen Radio-Charts Konservativ Pop. Was für ein Bilderbuch-Start für die neue Zusammenarbeit zwischen dem argentinischen Superstar und Deutschlands traditionsreichstem Schlagerlabel Ariola (Sony Music). "Ich bin total überrascht vom Erfolg und sehr glücklich", strahlt der Frauenschwarm, der sich mit der autobiographischen Single ein wunderbares Geschenk zum 55. Geburtstag gemacht hat, welchen er in diesem Jahr feiert. "Die Fans haben das Lied von der ersten Sekunde an geliebt", berichtet Semino, "vielleicht weil es unser kollektives Motto ist. Wir sind jung geblieben; wir lieben das Leben und natürlich die Musik." Semino Rossis Album "Ein Teil von mir" sprüht vor Energie und feiert den Schlager wie kaum eines seiner Alben zuvor!



"Ein Teil von mir": Das Motto steht für Musik, Heimat und Familie. Das sind die drei wichtigsten Elemente in Semino Rossis Leben. Ein Song auf dem Album der alle drei vereint, ist "Zuhaus ist da, wo man dich liebt". Ein wunderschönes musikalisches Statement zu Werten, Wurzeln und Lebenswegen.



1985 kam Semino Rossi über Spanien nach Österreich. Geboren wurde er, wie man weiß, in Argentinien. "Ich fühle mich heute in Österreich zuhause", sagt er, "ich lebe jetzt schon länger in Österreich als ich in Argentinien gelebt habe. Aber mein Herz hat zwei Teile, und einer davon wird immer in Argentinien bleiben. Meine alte Heimat hat mir meine Geschichte gegeben." Seine Geschichte, das ist die des Straßenmusikanten, der lange auf den Erfolg gewartet hat. "Ich habe wunderschöne Dinge erlebt – aber dennoch: es gibt eine Balance aus guten und nicht so guten Erlebnissen. Das Glück kann ich heute genießen, weil ich auch schwierige Zeiten erlebt habe." Und dann sagt er etwas besonders Schönes: "Ich liebe Österreich, weil ich hier zu einem zufriedenen Menschen geworden bin."

Nie klangen seine Songs frischer und moderner



Mit seiner Musik gibt er dieses empfundene Glück weiter. Und bekommt unglaublich viel zurück: Vier seiner Alben erreichten bislang Platz 1 in den österreichischen Albumcharts, eins davon auch in Deutschland, jedes wurde mindestens mit Gold ausgezeichnet (die meisten mit Platin, Triple-Gold oder Doppel-Platin); er erhielt den ECHO, den Amadeus, die Goldene Stimmgabel, die Eins der Besten, die Goldene Henne und so ziemlich jeden anderen Medienpreis im deutschsprachigen Raum und war an die 500 Wochen in den deutschen Charts vertreten. Das ist bei den männlichen Schlagerinterpreten der letzten 20 Jahre einsame Spitze! Entsprechend groß war die Motivation aller Beteiligten, ein wirklich gutes neues Semino Rossi-Album zu schaffen. Mit der Wahl des Produzenten Thorsten Brötzmann (u.a. Helene Fischer, Howard Carpendale) landete Semino einen echten Glücksgriff: Nie klangen seine Songs frischer und moderner – ohne dabei aber das echte, große Gefühl zu verlieren, für das er und seine einmalige Stimme bekannt sind.



Traumhafte Balladen wie "Mi Bonita", "Deine Liebe ist wie Gold" und "Bella Marie" wurden ihm ebenso auf den Leib geschrieben wie tanzbare Fox-Titel à la "Königin des Sommers" oder "Muy bien". Star-Autoren und -Kollegen wie Maite Kelly, Oliver Lukas und Tobias Reitz erdachten zeitlose, ergreifende und höchst eingängige Lieder, die zu großem Teil Hit-Potential haben! Und noch ein Lied, das er liebt: "Piccola e fragile", der italienische Superhit von Drupi, den Semino Rossi für "Ein Teil von mir" neu aufgenommen hat. Das Original stammt aus dem Jahr 1974 – also elf Jahre bevor Semino nach Europa kam. Entdeckt hat er ihn erst nachträglich.



Wie war überhaupt damals die erste Begegnung mit der europäischen Musik? Und speziell mit dem deutschen Schlager? Semino schmunzelt. "Der erste Schlager, den ich damals gehört habe, war von Roland Kaiser. Er hat mich sofort berührt." Es muss etwas ganz Neues gewesen sein, dieser oft als "typisch deutsch" titulierte Musikstil – oder? "Ja und nein. Natürlich ein bisschen anders als meine vorherige Musik. Aber in Argentinien habe ich ja auch schon "La Paloma" oder "Besame mucho" gesungen, die in meiner Heimat zu den schönsten Schlagern zählen." Wohl wahr. Und heute? Spürt ein Semino Rossi den von vielen Medien beschworenen "Schlagerboom"? "Ja", sagt er, "der Schlager ist modern geworden. Er hat so viel Power. Es kommt mir vor, als wäre gerade ein großer Schlager-Augenblick. Viele junge Fans sind dazugekommen – das tut uns natürlich gut. Wenn ich heute einen Samstagabend-Auftritt im Fernsehen habe, ist meine Musik auf einmal auch bei vielen jungen Fans bekannt. Das freut mich." Noch ein Grund mehr zufrieden zu sein. (cw/pm)

