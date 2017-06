Berlin: Taxifahrer würgt Fahrgast in Frauenkleidern

Ein Berliner Taxifahrer hat in der vergangenen Nacht einem Mann, der Frauenkleider trug, die Fahrt verweigert und ihn körperlich angegriffen. Dies meldete die Polizei am Mittwoch.



Den alarmierten Polizisten gegenüber gab der 44-Jährige an, er sei von dem Droschkenkutscher homophob beleidigt worden, weil er ein Transvestit sei (so die von der Polizei genutzte Formulierung). Der 48-jährige Fahrer hatte ihn gegen ein Uhr in der Revaler Straße im Stadtteil Friedrichshain abgelehnt. Der Zurückgewiesene trat daraufhin wütend gegen die Taxitür, worauf der Streit eskalierte. Der Taxifahrer soll den 44-Jährigen im Verlauf der Auseinandersetzung an den Haaren gezogen und gewürgt haben.



Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Nähere Angaben zum mutmaßlichen Täter machte die Polizei nicht. Berlin gehört zu den wenigen Städten, die mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Straftaten gezielt in ihren Berichten erwähnen und die Fälle publik machen. (cw)