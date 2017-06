Grazia Gioffre und Peter Gielgen alias Jay sind auch im richtigen Leben ein echtes Dreamteam (Bild: Dominik Beckmann)

Wo immer das Duo Grazia & Jay zum Mikrofon greift, gibt es Lobeshymnen am laufenden Band. Die Liste prominenter Fans ist lang. Nicht umsonst sagte Ireen Sheer einmal: "Die Beiden sind eine Wucht. Ich denke sie werden noch einige große Bühnen weltweit erleben". Corinna und Michael Schumacher äußerten sich nach einem Auftritt so: "Wir sind beide große Fans von Grazia & Jay. Sie reißen jeden von den Sitzen. Wir haben noch nie erlebt, dass unsere Gäste nicht begeistert waren. Und nicht nur deshalb freuen wir uns immer, wenn sie kommen." Auch Howard Carpendale ist begeistert von der Show der Beiden.



Grazia Gioffre und Peter Gielgen alias Jay sind auch im richtigen Leben ein echtes Dreamteam. Ihre spürbare Harmonie verleiht jeder Veranstaltung das Prädikat "Wohlfühloase". Zwei absolute Vollprofis: stimmgewaltig, sympathisch und stets bereit, Alles zu geben.



Kein Wunder also, dass die Erfolgsproduzenten Stefan Pössnicker (Andrea Berg / Fantasy u.v.m.) und Armin Pertl (Nicole / Ireen Sheer u.v.m.) Grazia und Jay zu einer höchst kreativen Studio-Session einluden. Daraus entstanden 12 deutschsprachige und extrem hitverdächtige Schlager-Songs und ein brandneues Album mit dem Titel "Il Numero Due".



Über die Zusammenarbeit gerät Jay ins Schwärmen: "Es ist heute nicht mehr selbstverständlich, dass man als Künstler von einer Plattenfirma oder von einem Produzenten die Möglichkeit bekommt ein ganzes Album zu produzieren. Eigentlich war es so wie noch vor 30 oder 40 Jahren. Wir wurden tatsächlich von Armin Pertl und Stefan Pössnicker entdeckt. Nach ersten Probeaufnahmen und ersten Songvorschlägen wurden wir vom ersten Moment an in Komposition und Text mit integriert. In diesem vierer Team hat sich Jeder auf seine Stärken konzentriert. Nach dem Motto, "das Bessere gewinnt", war es eine wunderbare Produktion. Das Ergebnis ist ein musikalisch sehr abwechslungsreiches Album, in dem wir unsere gesanglichen Fähigkeiten und Qualitäten wirklich ausleben durften."

Geschichten aus unserem Leben



Das neue Album "Il Numero Due" von Grazia & Jay ist am 23. Juni 2017 erschienen

Dank der gebürtigen Italienerin Grazia ist das neue Album stets mit einer ordentlichen Prise Dolce Vita gewürzt. Der Titel des Albums "Il Numero Due" ist also auch Programm: "Bis auf zwei bearbeitete Cover-Versionen sind es ausschließlich eigene Titel. Hier geht es textlich tatsächlich immer um uns zwei. Es sind Geschichten aus unserem Leben, aus unseren Erfahrungen. Auf jeden Fall geht es irgendwie immer um die Liebe und das Leben", so Grazia über das neue Werk.



Mentale Rettungsinseln wie Urlaub, Strand und Chill Out kommen jedem gestressten Workaholic sofort in den Sinn, sobald er die Track-Liste liest. Keine Frage, Songs wie "Ciao Ragazzi" oder "Volare Cantare" legen unmissverständlich die Spur zur Strada del Sole.



Ebenfalls ungemein punchy kommen die Neuauflagen der beiden Super-Klassiker "Gloria" und "Se Bastasse Una Canzone" daher. Nie zuvor verbreitete deutsche Sprache so wunderbares Italo-Flair. Einen wesentlichen Anteil daran gebührt selbstredend auch Grazias Ehegatten Jay. Der original kölsche Jung würde bei jeder Passkontrolle dieser Welt spielend als Padrone Zucchero durchgehen. Wann immer er zum ersten Ton ausholt – sowieso.



Als Vorab-Single erschien bereits die Nummer "Amore mio" und diese machte bereits deutlich worauf wir uns beim kommenden Album freuen können: auf jede Menge Amore und Geschichten aus dem Leben. (cw/pm)

