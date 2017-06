Heute, 04:30h, Noch kein Kommentar



"Retake" ist am 30. Juni 2017 bei Pro-Fun Media auf DVD mit deutschen Untertiteln erschienen

Nach einigen Reinfällen scheint der Mittvierziger Jonathan endlich einen Stricher gefunden zu haben, der bereit ist, bei seinem Rollenspiel mitzumachen. Direkt zu Anfang gibt Jonathan ihm den Namen Brandon, und nach der ersten Nacht engagiert er ihn für einen Roadtrip Richtung Grand Canyon.



Jonathan benutzt den jüngeren Mann, um die Vergangenheit nachzustellen, und hat sehr konkrete Vorstellungen, wie es abzulaufen hat. Doch Brandon gelingt es, den Spieß immer wieder umzudrehen, schnell verschwimmen die Grenzen zwischen Macht und Unterwerfung und ein gewagtes Spiel beginnt…



In seinem ersten langen Spielfilm "Retake" erschafft Nick Corporon so etwas wie eine schwule Antwort auf ''Pretty Woman''. Sein Roadmovie durch die kalifornische Wüste ist allerdings auch mysteriöser und mehr als nur ein Spiel aus sexueller Gefälligkeit, Dominanz und Unterwerfung.



In der Tiefe schlummern Fragen der Identität und des Glücklichseins. Wie lässt man los, um neu anzufangen? Corporon hat darauf reife und glaubwürdige Antworten. Sehenswert! (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

Wir verlosen fünf DVDs

Für die User von queer.de hat Pro-Fun Media freundlicherweise fünf DVDs "Retake" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD gewinnen? Dann fülle bis Freitag, den 7. Juli 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zum Film



Retake. Romantik-Drama. USA 2016. Regie: Nick Corporon. Darsteller: Devon Graye, Derek Phillips, Tuc Watkins, Kit Williamson, Sydelle Noel, Andrew Asper. Laufzeit: ca. 95 Minuten. Sprache: Englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). Extras: Audiokommentar mit Regisseur Nick Corporon, Kameramann Collin Brazie und Produzent Sean Mandell, Kurzfilm "Passenger" von Nick Corporon (ca. 3 Min., OF), Making of und Interviews (ca. 26 Min., OF), Interview mit Hauptdarsteller Tuc Watkins (ca. 10 Min., OF), Q&A – Out on Film Atlanta Filmfestival (ca. 11 Min., OF), Q&A – NewFest Filmfestival (ca. 9 Min., OF), Geschnittene Szenen (ca. 3 Min., OF), Deutscher Trailer, Original Trailer, Filmvorschau, Wendecover ohne FSK-Logo. FSK 12. Pro-Fun Media