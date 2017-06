Liveblog: Der Bundestag entscheidet über die Ehe für alle

Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen / flickr) Der Bundesadler im Zeichen des Regenbogens. Ab 8 Uhr geht es im Parlament um die Ehe für alle, und vor der Tür, direkt vor dem Bundeskanzleramt, werden bei einer großen Kundgebung der Community Regenbogenflaggen wehen (Bild:

Von Norbert Blech

Heute, 07:07h, Noch kein Kommentar

"Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen" – so soll es demnächst in § 1353 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches stehen, mit allen Konsequenzen bis hin zum Adoptionsrecht.



Nach der überraschenden Äußerung von Bundeskanzlerin Angela Merkel vom Montag, sie könne sich die Debatte um die Ehe für alle als Gewissensentscheidung vorstellen, steht nun bereits an diesem Freitag diese freie Entscheidung der Abgeordneten zu einem Gesetzentwurf des Bundesrats (PDF) an. Wir berichten mit einem Liveblog.

30.06., 07:24h

07:20h

Zeiten wandeln sich, zumindest ein wenig. CSU-Chef Horst Seehofer hat sich gestern abend offen für das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare gezeigt. Darüber könne man "viel, viel eher reden, als über die Gleichstellung der Ehe", sagte er der in Regensburg erscheinenden "Mittelbayerischen Zeitung"

Ich hatte ursprünglich mal Probleme mit der Tatsache. Aber nachdem ja in die Lebenspartnerschaft eingebrachte Kinder auch in dieser gleichgeschlechtlichen Partnerschaft verbleiben dürfen, gibt es eigentlich keinen durchschlagenden Grund dagegen.

07:17h

Während der Großteil der Medienberichte positiv der Ehe für alle gegenübersteht, hat die FAZ heute morgen nochmal so richtig einen rausgehauen, in einem Gastkommentar.



In der FAZ von Freitag steht ein Text von solch brutaler Homosexuellenverachtung, wie ich es selten gelesen habe. Zum Fürchten. Und Schämen. pic.twitter.com/5mOTmY43ZV — Stefan Niggemeier (@niggi) June 29, 2017 Twitter / niggi

07:15h

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) betont im ARD-"Morgenmagazin" gerade noch einmal, dass aus seiner Sicht zur Öffnung der Ehe keine Verfassungsänderung notwendig wäre. Die Union hatte diese Frage in den letzten Tagen noch einmal aufgeworfen und gar mit einer Verfassungsklage gedroht, sollte der Gesetzentwurf des Bundesrates, der einfachgesetzlich das BGB ändert, beschlossen werden. Alle Infos zu dieser Frage: Offener Brief an CDU/CSU: "Es geht um Liebe!" (29.06.2017)





07:07h

Guten Morgen an diesem historischen Tag, der plötzlich und unerwartet kam und früh beginnt: Bereits um 8 Uhr müssen die Abgeordneten entscheiden, ob sie die Ehe für alle auf die Tagesordnung setzen – es ist die entscheidende Abstimmung, da die Union hier noch auf Fraktionszwang setzt. Geht alles gut, folgt direkt im Anschluss die zweite und dritte Lesung des Gesetzentwurfs zur Ehe für alle des Bundesrats, 38 Minuten sind dafür vorgesehen. Und dann folgt die namentliche Abstimmung, spätestens um 9 Uhr könnte die Entscheidung getroffen sein.